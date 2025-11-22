39歳・モデルの里海、第2子女児の出産を報告「予定より早くではありましたが…」 3歳長男の“寄り添い”に感激
モデルの里海（39）が、22日までに自身のインスタグラムを更新し、第2子女児の出産を報告した。
【写真あり】尊い…39歳・里海、第2子女児出産の様子と誕生した赤ちゃん＆3歳長男の2ショット
投稿では「このたび、予定より早くではありましたが、無事に第二子となる女の子を出産しました」と報告。「そして今回の出産は、3歳の息子がずっとそばに付き添ってくれた忘れられない出産になりました」と続け、「『がんばれ〜！僕が手をつないでいるから大丈夫だよ』と小さな手でぎゅっと手を握ってくれたり、病院の冷蔵庫に入っていた冷たい化粧水パックをそっとおでこに乗せてくれたり…思わず笑ってしまうような優しさまで見せてくれました。『喉乾いてる？ お水どうぞ』と気遣ってくれる姿にも、本当に成長を感じて胸が熱くなりました」と長男の成長を実感したと明かした。
さらに「予定より早い出産にも、息子は『やったぁ！早く僕の妹に会えるね』と前向きな言葉をかけてくれて、私自身とても励まされました」「息子からたくさんの勇気と愛情をもらった、かけがえのない出産でした」と振り返った。
里海は、1986年3月30日生まれ、東京都出身。AB型。ティーン誌のオーディションがきっかけでモデルデビュー。ファッション誌『with』（講談社）、『Domani』（小学館）、『CLASSY.』（光文社）ほか数々の誌面で活躍。『東京ガールズコレクション』などのファッションショーにも出演した。2018年に結婚していたことを22年に発表し、同年9月に第1子男児の出産を報告。25年5月に「2人目順調に39歳で出産です」と、第2子妊娠を自身のインスタグラムで発表していた。
【写真あり】尊い…39歳・里海、第2子女児出産の様子と誕生した赤ちゃん＆3歳長男の2ショット
投稿では「このたび、予定より早くではありましたが、無事に第二子となる女の子を出産しました」と報告。「そして今回の出産は、3歳の息子がずっとそばに付き添ってくれた忘れられない出産になりました」と続け、「『がんばれ〜！僕が手をつないでいるから大丈夫だよ』と小さな手でぎゅっと手を握ってくれたり、病院の冷蔵庫に入っていた冷たい化粧水パックをそっとおでこに乗せてくれたり…思わず笑ってしまうような優しさまで見せてくれました。『喉乾いてる？ お水どうぞ』と気遣ってくれる姿にも、本当に成長を感じて胸が熱くなりました」と長男の成長を実感したと明かした。
里海は、1986年3月30日生まれ、東京都出身。AB型。ティーン誌のオーディションがきっかけでモデルデビュー。ファッション誌『with』（講談社）、『Domani』（小学館）、『CLASSY.』（光文社）ほか数々の誌面で活躍。『東京ガールズコレクション』などのファッションショーにも出演した。2018年に結婚していたことを22年に発表し、同年9月に第1子男児の出産を報告。25年5月に「2人目順調に39歳で出産です」と、第2子妊娠を自身のインスタグラムで発表していた。