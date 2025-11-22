【50代】に“こそ”推せる「ウルフヘア」！？ こんなにイケるなんてーッ！！

今っぽさと清潔感を兼ね備えたナチュラルウルフが、大人世代の間でじわじわ人気に。動きのあるカットラインや軽やかな質感で、髪のボリュームがアップして見えるのも魅力です。今回は「藤沢南口のヘアサロン rico」のInstagram投稿から、上品で抜け感のあるウルフヘアをご紹介します。

オリーブブラウンの柔らかミディウルフ

ゆるやかなクセを生かしたナチュラルウルフ。外ハネをベースに、トップをふんわりと立ち上げてくびれラインをつくっています。落ち着いたオリーブブラウンにトーンを落とすことで、秋らしい深みと艶が際立つ印象に。自然な動きが軽やかで、柔らかい空気感をまとった大人のスタイルです。

深みブラウンのナチュラルミディレイヤー

秋らしい深みのあるブラウンカラーが上品に映えるミディアムレイヤー。トップはふんわりとボリュームを出し、ベースは肩に触れて自然にはねる長さに。ほんのりくびれをつけることで、落ち着いた中にも軽やかさが生まれます。ナチュラルな動きが、顔まわりをやさしく包んでくれます。

明るめブラウンのボブウルフ

襟足をやや長めに整えたボブウルフ。全体のトーンは明るめブラウンで、柔らかな光を含んだような色味が軽やかに見せてくれます。顔まわりにはくるんとした動きを加え、ガーリーな雰囲気をほんのりプラス。伸びてきても形が崩れにくく、自然なまとまりを保ちやすいデザインです。

ピンクベージュのエレガントウルフ

やさしいピンクベージュをまとったミディアムレイヤー。毛先は軽くしすぎず、ほどよく厚みを残すことで落ち着いた印象に。表面の細やかな毛束がさりげなく揺れ、柔らかな動きを感じさせます。控えめなくびれラインが上品な、エレガントさと可愛らしさを両立したスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里