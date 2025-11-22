女優・井上真央（３８）の最新姿にネットが驚いた。

テレビ朝日は２１日、来年１月期の新連続ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」（火曜・午後９時）の放送を公式サイトやＳＮＳで発表。俳優の竹内涼真が主演し、ヒロインを井上が務める。「２３年ぶりに再会した《初恋の相手》は殺人事件の《容疑者》だった！大切な人を想う気持ちが思いがけない真実につながっていく…宿命的な再会から始まる この冬、１番切ないヒューマンラブミステリー」というストーリーで、クールで不穏な雰囲気も漂う２人のビジュアルカットも公開された。

久々の連ドラとなる井上だが、３８歳になってもキュートな雰囲気は変わらず。ネットは「真央ちゃん可愛い」「井上真央ちゃん久しぶりっ 相変わらずきれい」「井上真央さま、年取ってる！？って相変わらず思わせてくるのえぐい」「おおー！！！！！！！井上真央ちゃんドラマ！！！！！やっとやー」「真央ちゃん久しぶりのドラマ嬉しすぎてやばいです しかもかわいすぎる！！」「やっと真央ちゃん新ドラマ！！楽しみ」「相変わらず、べっぴんさんで可愛い」「とてもお綺麗」「やっぱり可愛い井上真央。髪も長い方が似合ってる」「立派な大人になったよねぇ」と期待した。

井上はＴＢＳ系「キッズ・ウォー〜ざけんなよ〜」（１９９９年ほか）や「花より男子」（０５年）などでブレイク。１１年ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おひさま」ではヒロインを演じ、同年の紅白歌合戦で紅組司会を務めた。その後も１５年大河ドラマ「花燃ゆ」で主演するなど数多くの人気作に出演した。