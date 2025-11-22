"¤À¤·¤ÎÁÇ"»È¤¦Ž¢ÎÁÍý¸¦µæ²ÈŽ£¤Ø¤ÎÄËÎõ¤Ê°ãÏÂ´¶
¡Ú¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢Çò¤À¤·¤Ê¤É¡Ö´ÊÃ±ÊØÍø¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Î¥ä¥Ð¤¤Î¢Â¦¤È¡¢°ÂÉôÎ®¡ÖÄ¶´ÊÃ±¡ªÌµÅº²Ã¤À¤·¤Î¤È¤êÊý¡×
70ËüÉô¤Î¹ñÌ±Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢°ÂÉô»Ê»á¤¬³«È¯¤·¤¿¥ì¥·¥Ô½¸¡ØÀ¤³¦°ìÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¥×¥í¤Î¼êÈ´¤ÏÂ¿©¡×°ÂÉô¤´¤Ï¤ó ¥Ù¥¹¥È102¥ì¥·¥Ô¡Ù¤¬8ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡ÙÈ¯Çä¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÉô»á¤¬¼«¤é15Ç¯¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿ËÄÂç¤Ê¥ì¥·¥Ô¥Î¡¼¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë»þÃ»¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¸·Áª¤·¤¿1ºý¤À¡£
¤¤¤Þ¤Ê¤ª¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Î¸½¾õ¤ä¿©À¸³è¤Î´íµ¡¤ò¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤ÇÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°ÂÉô»á¤¬¡ÖÊ¿µ¤¤Ç"¤À¤·¤ÎÁÇ"¤ò»È¤¦Ž¢ÎÁÍý¸¦µæ²ÈŽ£¤Ø¤ÎÄËÎõ¤Ê°ãÏÂ´¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
°ÂÉô¤´¤Ï¤óÎÁÍý¶µ¼¼¤Î¾×·â
¡Ø°ÂÉô¤´¤Ï¤ó¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»ä¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¡Ö°ÂÉô¤´¤Ï¤óÎÁÍý¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ¼¼¤Ç¤ÏºÇ½é¤Î30Ê¬¤Û¤É¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¹ÖºÂ¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤¬°µ´¬¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢Çò¤¤Ê´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡ÖÏÂÉ÷¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤ÎÁÇ¡×¡Ö¤È¤ê¤¬¤é¥¹¡¼¥×¡×¡Ö¥Á¥¥ó¥³¥ó¥½¥á¡×¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤Èºî¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²½³ØÄ´Ì£ÎÁÆþ¤ê¤Î¤À¤·¤ÎÁÇ¤ËÊ´Ëö¤·¤ç¤¦¤æ¤È´¥Áç¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÌ£¡¢ÍÏ¤¤¤¿¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤Ë¤À¤·Æþ¤ê¤ß¤½¤È´¥Áç¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡Ö¤ß¤½¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¿©¤Ù´·¤ì¤¿Ì£¤¬¡ÖÇò¤¤Ê´¡×¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢°ìÍÍ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤À¤·¤ÏËèÆü¿©¤Ù¤ëÎÁÍý¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Åº²ÃÊªÆþ¤ê¤ÎÇò¤¤Ê´¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¼ó¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°ÂÉô¤´¤Ï¤óÎÁÍý¶µ¼¼¡×¤Ï¤½¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡Ö¤À¤·¤ÎÁÇ¡×¤ò»È¤¦¤È¤³¤í¤¬¼çÎ®¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃøÌ¾¤ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¤âÆ²¡¹¤È¡Ö¤À¤·¤ÎÁÇ¡×¤ò»È¤¦»þÂå¤Ç¤¹¡£
²ÈÄí¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÄñ¹³¤Ê¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤À¤·¤ÎÁÇ¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò»È¤¦¿Í¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¡ÖÎ¢Â¦¡×¤òÃÎ¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬í´í°¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
°ÂÉô¤´¤Ï¤óÎÁÍý¶µ¼¼¡Ö3¤Ä¤Î¤ªÌóÂ«¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö°ÂÉô¤´¤Ï¤óÎÁÍý¶µ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡Ö3¤Ä¤Î¤ªÌóÂ«¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¤ªÌóÂ«¤È¤Ï¡¢
¡ ¡ÖÅº²ÃÊªÆþ¤ê¤Î¤À¤·¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤
¢ ¡ÖÅº²ÃÊªÆþ¤ê¤Î¤À¤·¡×¤Ç¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤
£ ¡ÖÁÇºà¤ÎÌ£¡×¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤
¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ÂÉô¤´¤Ï¤óÎÁÍý¶µ¼¼¡×3¤Ä¤Î¤ªÌóÂ«¡¡ÖÅº²ÃÊªÆþ¤ê¤Î¤À¤·¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤
»ÔÈÎ¤Î¡Ö¤À¤·¤ÎÁÇ¡×¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢»ÔÈÎ¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÌ£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¹©ÉÊ¤ÏÂ¿¤¯¤¬¡Ö²«¶â¥È¥ê¥ª¡×¡Ö¿©ÉÊ²Ã¹©ÍÑÉ÷Ì£¥¨¥¥¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²«¶â¥È¥ê¥ª¡×¤È¤Ï»ä¤ÎÌ¿Ì¾¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¿©±ö¡¢²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯²Ã¿åÊ¬²òÊª¡×¤Î3¤Ä¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ä¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤ÎÌ£¤¬¤Ô¤¿¤ê¤È·è¤Þ¤ëÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯²Ã¿åÊ¬²òÊª¡×¤È¤Ï¡¢Æù¤äÂçÆ¦¤Ê¤É¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊ¬²ò¤·¤Æºî¤ê½Ð¤¹¥¢¥ß¥Î»À¤Î¤³¤È¡£Â¿¤¯¤Ï¡Ö±ö»À¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¬²ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²«¶â¥È¥ê¥ª¡×¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢ÊÌ¤Îµ»ö¡Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤ò²õ¤¹¡Ø²«¶â¥È¥ê¥ª¡Ù¤ÎÄ¶¥ä¥Ð¤¤ÀµÂÎ¡×¡Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿©ÉÊ¹©¶ÈÍÑÉ÷Ì£¥¨¥¥¹¡×¤È¤Ï¿©ÉÊ²Ã¹©¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥¨¥¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥¨¥¥¹¡×¡Ö¥Á¥¥ó¥¨¥¥¹¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²«¶â¥È¥ê¥ª¡×¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖÉ÷Ì£¥¨¥¥¹¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ç¤â¼«Í³¼«ºß¡£³¤Á¯Ì£¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢´ÌÆþ¤ê¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡¢¥ì¥È¥ë¥È¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢ÁíºÚ¤Î¼ÑÊª¤Ê¤É¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»ÔÈÎ¤Î¤À¤·¤ÎÁÇ¤Ï¡¢¤³¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÌ£¤ÈÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö²«¶â¥È¥ê¥ª¡×¤Ë¤«¤Ä¤ª¥¨¥¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¤«¤Ä¤ª¤À¤·¡×¡¢²«¶â¥È¥ê¥ª¤Ë¥Á¥¥ó¡õ¥Ý¡¼¥¯¥¨¥¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖÃæ²Ú¤À¤·¡×¤Ç¤¹¡£¡¡
¡ã²«¶â¥È¥ê¥ª¡Ü¿©ÉÊ¹©¶ÈÍÑÉ÷Ì£¥¨¥¥¹¡á¤«¤ó¤¿¤ó¤À¤·¤ÎÁÇ¡ä
²ÈÄíÎÁÍý¤¬»ÔÈÎ¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¡ÖÅº²ÃÊª¤ÎÌ£¡×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤í¤·¤µ¡£¤³¤ì¤ò¤¼¤ÒÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²«¶â¥È¥ê¥ª¡×¤Ë¡Ö¿©ÉÊ¹©¶ÈÍÑÉ÷Ì£¥¨¥¥¹¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ç¤â¼«Í³¼«ºß¤Ëºî¤ê½Ð¤»¤ë¡Ê¿ÞÉ½¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
¡Ö°ÂÉô¤´¤Ï¤óÎÁÍý¶µ¼¼¡×3¤Ä¤Î¤ªÌóÂ«¢¡ÖÅº²ÃÊªÆþ¤ê¤Î¤À¤·¡×¤Ç¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤
¡¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÅº²ÃÊªÆþ¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇö¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÊØÍø¤µ¤ËÉé¤±¤Æ»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ç¤¹¡£
ºòº£¤ÏÊØÍø¤Ê¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤¬¤¤¤í¤¤¤íÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÈÎ¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢Çò¤À¤·¤Ï°ÊÁ°¤«¤é²ÈÄíÎÁÍý¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¡û¡û¤¬°ìÈ¯¤Ç·è¤Þ¤ëÄ´Ì£ÎÁ¡×¡Ö¼ÑÊªÍÑ¡û¡û¡×¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤À¤·Æþ¤êÄ´Ì£ÎÁ¡×¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Á¾õ¤âðùÎ³¾õ¡¢¸Ç·Á¥¥å¡¼¥Ö¡¢¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤êÇ»¸ü¥Ú¡¼¥¹¥È¥¨¥¥¹¤ÈÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅº²ÃÊªÆþ¤ê¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊØÍø¤À¤«¤é¤Ä¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¤¤³¤È¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤â·ë¶É¤Ï¡Ö²«¶â¥È¥ê¥ª¡×¤Ë¡¢¹©¶ÈÍÑ¤Î¤¦¤ÞÌ£¥Ù¡¼¥¹¡¢¹©¶ÈÍÑ¥¨¥¥¹Îà¤ÇÌ£¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ß¤½¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¡¢±ö¤Ê¤É¤Î´ðËÜÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£
¤³¤Á¤é¤â¹©¶ÈÍÑ¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÁÈÀ®¤Ç¤¹¡£
¡ã²«¶â¥È¥ê¥ª¡Ü¹©¶ÈÍÑ¤¦¤ÞÌ£¥Ù¡¼¥¹¡Ü¹©¶ÈÍÑ¥¨¥¥¹Îà¡Ü´ðËÜÅªÄ´Ì£ÎÁ¡á¥«¥ó¥Ù¥óÄ´Ì£ÎÁ¡Ê¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¤¢¤´¤À¤·¤Ä¤æ¡¢Çò¤À¤·¡¢¼ÑÊª°ìÈ¯Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¡Ë¡ä
¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ÏÇ»¸ü¤ÊÌ£¤Ç¡¢´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¤É¤ì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ç¤¹¡£¡Ö°Â¤¤¡¢´ÊÃ±¡¢ÊØÍø¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åº²ÃÊª¤ÎÆ¯¤¤¬¸«»ö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¡Ö°ìÈ¯¤Ç·è¤Þ¤ë¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡×¤Î¤³¤È¤ò¡Ö´ÊÃ±ÊØÍø¡Ê¥«¥ó¥¿¥ó¥Ù¥ó¥ê¡Ë¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¡×¤òÎ¬¤·¤Æ¡Ö¥«¥ó¥Ù¥óÄ´Ì£ÎÁ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢Çò¤À¤·¤Ê¤É¡Ö´ÊÃ±ÊØÍø¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¡×¡Ê¥«¥ó¥Ù¥óÄ´Ì£ÎÁ¡Ë¤â¡¢¹©¶ÈÍÑ¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÁÈÀ®¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
¡Ö°ÂÉô¤´¤Ï¤óÎÁÍý¶µ¼¼¡×3¤Ä¤Î¤ªÌóÂ«£¡ÖÁÇºà¤ÎÌ£¡×¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤
¡Ö°ÂÉô¤´¤Ï¤óÎÁÍý¶µ¼¼¡×¤ÇºÇ¤âÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤³¤Î£¤Ç¤¹¡£
¤À¤·¤ÎÁÇ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥«¥ó¥Ù¥óÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤â¡Öºî¤é¤ì¤¿Ç»¤¤Ì£¡×¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸å¸ý¤¬¥â¥ï¥Ã¤È¤·¤Æ¸ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡×¤ä¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯²Ã¿åÊ¬²òÊª¡×¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤ª¤äº«ÉÛ¤Ê¤É¤Ç¤È¤Ã¤¿Å·Á³¤Î¤À¤·¤Ï¤¹¤Ã¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤ä¤Ê¸å¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤È¥â¥ï¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Î¡Ö¤¢¤È¤«¤é¥â¥ï¥Ã¤È¤¹¤ë¸½¾Ý¡×¤ò»ä¤Ï¡Ö¤¢¤È¥â¥ï¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼ã¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ê¤É¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤â¥ì¥È¥ë¥È¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤â¡Ö¤¢¤È¥â¥ï¡×¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤È¥â¥ï¡×¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Ì£¤¬Ç»¤¯¡¢¶¯¤¹¤®¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ»¤¤Ì£¡×¡Ö¶¯¤¤Ì£¡×¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Àå¤¬Ëãáã¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È¥â¥ï¡×¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚ¤ÎÃ¸Çò¤ÊÌ£¡×¡ÖÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬ÌîºÚ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÏÂ¿©¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¡ÖÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤òÌ£¤ï¤¦ÎÁÍý¡×¤Ç¤¹¡£¡Ø°ÂÉô¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¤¹¤Ù¤ÆÁÇºà¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¿©¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Àå¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤À¤·¤ÎÁÇ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÇºàËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤Ä´Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀå¤ò²õ¤µ¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£³Ð¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ÂÉô¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ø°ÂÉô¤´¤Ï¤ó2¡Ù¡Ø°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤Ç¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤À¤·¤ÎÁÇ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤È¤ì¤ëÅ·Á³¤À¤·¤Î¤È¤êÊý¤âÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÉôÎ®¡¦Ä¶´ÊÃ±¡ÖÏÂ¤À¤·¡×¤Î¤È¤êÊý¤òÆÃÊÌ¸ø³«
¤³¤³¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ë»ä¤¬³«È¯¤·¤¿Ä¶´ÊÃ±¤Ê¡ÖÏÂ¤À¤·¡×¤Î¤È¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¶¤ßº«ÉÛ¤È¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤¶¤ë¤Ê¤É¤ÇßÉ¤¹¤À¤±¤Ç´°À®¡¢¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡ÖÅ·Á³¤ÎÌµÅº²Ã¤À¤·¡×¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ø°ÂÉô¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ê¤ÎÏÂ¤À¤·¡×¡£¡Ö¿å¡×¡Ö¤¤¶¤ßº«ÉÛ¡×¡Ö¤«¤Ä¤ªÀá¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡Ê»£±Æ¡§²ÂÀîÆà±û¡Ë
¤À¤·¤ò¤È¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¤«¤Ä¤ªÀá¤Èº«ÉÛ¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¤À¤·¤È¤ê¤¢¤È¤Î»þÃ»ÄÑ¼Ñ¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤«º«ÉÛ¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î¶ñºà¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤â´î¤Ó¤Þ¤¹¡Ê»£±Æ¡§²ÂÀîÆà±û¡Ë
¤¤¤ê¤³¤Ç¤À¤·¤ò¤È¤ë¤È¤¤â¡¢¤¤¤ê¤³¤òÁ°Æü¤Ë¡¢¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿Æé¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¡¢ÍâÆü¡¢²Ð¤Ë¤«¤±Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤¤¤ê¤³¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤Î¤Î10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç3Æü¤Û¤É»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ß¤½½Á¤Ë¼ÑÊª¤Ë¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼å²Ð¤è¤ê¤ä¤ä¶¯¤á¤Î²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ½Ð¤¹¡×¡ÖÊ¨ÆÄ¾Á°¤Ëº«ÉÛ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌ¤ÎÎÁÍý²È¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¾®Æñ¤·¤¤¥ï¥¶¤Ê¤É¡¢²ÈÄíÍÑ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥«¥Ä¥ª¤Èº«ÉÛ¡¢¤¤¤ê¤³¤Ê¤É¤Ç¤À¤·¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤À¤·¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤°¤Ã¤È´¨¤¯¤Ê¤ê¡¢²¹¤«¤¤¿©¤ÙÊª¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¡£¤¼¤Ò¡ÖÅ·Á³¤Î¤À¤·¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤óÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ÂÉô »Ê ¡§ ¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡ÙÃø¼Ô¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²Ã¹©¿©ÉÊ¿ÇÃÇ»Î¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡Ë