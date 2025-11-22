白洲迅“晴海”が涙の決断 最終章突入の『パパと親父のウチご飯』第8話あらすじ
timeleszの松島聡と俳優の白洲迅が主演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）第8話が、きょう22日に放送される。このほど第8話のみどころと、晴海昌弘役の白州からコメントが到着した。
【写真】白洲迅“晴海”と息子の想いあふれる抱擁シーン
元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、慣れない生活を助け合うべくルームシェアを選択する。“父、父、娘、息子”の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続。日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの「新しい家族のカタチ」を描くハートフルな物語。
晴海のもとに、元妻・涼子（朝倉あき）から、「再婚が決まったので、清一郎の親権について相談したい」と連絡が…。それを聞いた千石は、涼子の勝手な言い分に「親権はお前にあるんだし、無視しろ」と激怒する。
そんな中、幼稚園では子どもたちが描いた画の展覧会が開かれ、連れ立って訪れた晴海たちはそこで、涼子と再婚相手である保岡（田村健太郎）に遭遇。父親同士のルームシェアを「奇妙な環境」と言い放ち、「子どもを健全に育てられるはずがない」と決めつける保岡たちは、「なるべく早急に親権を渡していただきたい」と迫ってきて…。
さらに、清一郎（櫻）が突然公園からいなくなってしまう事態まで発生。清一郎は涼子についていってしまったことがわかり、ひと安心する晴海だが、清一郎は、「今はパパのところには帰りたくない」と言い出して…。
晴海と元妻・涼子それぞれの子を想う“親の愛”、そして清一郎の“子どもとしての想い”、…と、親子3人の気持ちがあふれ出す。物語も最終章に突入する今夜、晴海と清一郎が下す涙の決断とは。
第8話を前に、晴海を演じる白洲からコメントが到着。撮影を振り返った白洲は「とにかく櫻くん演じる清一郎がすばらしかった。それで僕も、まったく泣くつもりはなかったというか、泣いてはいけないと思っていたけれど、しゃべれなくなってしまうくらい心が揺さぶられてしまいました」と回顧。
「（終盤は）離婚はしてしまったけれど、“子どもとその父親と母親”という、“家族3人の想い”みたいなものが、高まって、高まってあふれ出したシーンになっていると思うので、ぜひご覧いただけたらと思います」と気持ちを込めて語っている。
