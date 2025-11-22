菊池風磨＆ムロツヨシ、二宮和也が司会の『クイズ＄ミリオネア』挑戦 来年元日に3時間SPで放送へ
嵐の二宮和也が2代目司会者を務め、13年ぶりに復活するフジテレビ系クイズ番組『クイズ＄ミリオネア』が、来年1月1日（元日）午後6時から9時30分までの3時間半スペシャルで放送されることが決定した。さらに、挑戦者第1弾発表として菊池風磨（timelesz）とムロツヨシの参戦が発表された。
司会者・みのもんたさんの決めセリフ「ファイナルアンサー？」で一世風靡（ふうび）した同番組は、2000年から2007年までフジテレビ系にてレギュラー放送され、その後、根強いファンの期待に応える形で2013年まで不定期で特番放送されてきた。
この番組の真骨頂は、単なるクイズ番組にとどまらない“心理戦”。賞金1000万円を懸けた挑戦者がみのさんと対峙し、張り詰めた空気の中で1問ずつクリアしていくのだが、その緊張感たるや尋常ではない。1000万円という大金が近づけば近づくほど挑戦者の鼓動は高まり、冷静さを欠いていく。
挑戦者がやっとの思いで答えを決めた時、みのさんから静かに投げかけられる「ファイナルアンサー？」の一言。みのさんは絶妙な“間”と“沈黙”で挑戦者の覚悟を問い、ドラマチックな名シーンを数々生んできた。
菊池はYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」のメンバーとして、二宮とは長い付き合い。二宮のバラエティー番組『ニノさん』（日本テレビ系）にもレギュラー出演中という、公私ともに関係の深い二宮と菊池。独特の緊張感が漂う『クイズ＄ミリオネア』のステージ上で賞金1000万円を前に緊迫した心理戦を繰り広げていく。
また、ムロは二宮主演の映画『大奥』（2010年）で共演して以来、親交があり、バラエティー番組でも数多く共演。お互いをよく知るからこその駆け引きに注目。そのほかの挑戦者も随時発表される。
なお、復活を記念し午後5時からは“みの版ミリオネア”の名場面傑作選も放送する。
■出演者コメント
▼菊池風磨
――出演が決まった感想をお聞かせください。
『クイズ＄ミリオネア』は小さい頃に見ていて、憧れの番組のひとつでした。終わってしまった時はさみしかったですけど、今回まさかの復活！しかも二宮くん（の司会）！ずっと見てきたし、二宮くんもいるし、なんだか“ホーム”のような感じもしますけど、いざ出演となると緊張してきて。ただ、どんな結果であれ貴重な経験なので楽しみたいと思います。
――クイズに対する自信は？
全然自信ないです（笑）！言い訳のようになってしまうんですけど、今までクイズ番組は機会が多くなかったというのもございますが、あまり出ないようにしていたんです。頭が真っ白になって力量がばれてしまうというか（笑）。今回は子どもの頃から憧れていた『クイズ＄ミリオネア』だから挑戦したいという気持ちになりました。これを皮切りに、他のクイズ番組もバンバンいってしまおうかな（笑）。
――ずばり、目標金額は？
………150万で!!!（一同爆笑）
▼ムロツヨシ
わたしが『クイズ＄ミリオネア』に出る日が来るとは思いませんでした。クイズの経験もほとんどないもので…どうしようか…などなど考えましたが、二宮くんが司会ということで、二宮くんがどのような“間”を使うのか。その“間”を体感したく、出場することに致しました。
1問でも多く、二宮くんの“間”を感じたい。そんな意気込みです。獲得賞金目標はなく、二宮くんの“間”の長さを手に入れたいです。
こういうことをコメントすると、二宮くんは私には“間”を使わないかもしれません。彼はそういう男であることも承知しながらも、どうなるか？どうくるか？兎にも角にも、緊張してあの席に座ってみます。みなさま、どうぞよろしくお願い致します。
