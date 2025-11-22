Snow Man佐久間大介＆バナナマン日村勇紀、タコスに驚き 北斗晶が“ワカモレ”直伝
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう22日に放送される。
【番組カット】北斗晶が直伝！ワカモレを味わう佐久間大介ら
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はタコスを深掘りする。
タコスの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、プロレス修行でメキシコを訪れ本場の味に感銘を受けた元女子プロレスラー・北斗晶、36年間で200軒以上を巡り、現在はタコス店を営む“タコスナビゲーター”の吉川孝一郎氏が担当する。
テーマが「タコス」だと知り、佐久間は「最高じゃん！ 俺タコス大好き！」と声を弾ませる。日村も「俺も大好きなのよ」と同調し、冒頭から期待値高めでスタートする。今回は、王道メキシカンタコスから進化系タコスまで、多種多様なタコスを紹介。メキシカンタコス、アメリカンタコス、沖縄タコス、韓国タコスの世界4大タコスを実食しながら、「王道！ 本場仕込みの“メキシカンタコス”」「北斗晶直伝！超簡単最強ワカモレレシピ！」「濃厚チーズがとろける！ジューシーで豪快な“アメリカンタコス”」「外サク中もちっ！日本で進化した“沖縄タコス”」「新大久保で大注目の新感覚“韓国タコス”」「タコス×和食が融合！驚きの“進化系タコス”」という6つのポイントを押さえる。
北斗が「メキシコの家庭で作られるタコスもすごくシンプルでおいしいのよ」と話すと、佐久間と日村も興味津々。すると、北斗が「ちなみにサクサクとヒムヒムはタコパって言ったら何？」と質問を投げかける。日村はすぐに「たこ焼きですよ、タコパはたこ焼き」と答えたが、北斗は即座に「何言ってんの？タコパって言ったらタコスパーティーだろ！」と鋭く一喝する。
そんな北斗は、“タコスパーティー”で誰でも簡単に作れるワカモレ（アボカドのソース）レシピを披露。そしてワカモレを使った北斗手作りタコスを実食した佐久間は「見てる人、衝撃走るくらいうまい」と驚きを隠せず、日村も「マジでやってほしい」と大興奮する。
さらに、佐久間と日村は、進化し続けるタコスの魅力を余すところなく堪能。これまでにない味のバリエーションを体験しながら、タコスの新しい楽しみ方を発見していく。
