元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が21日までに自身のブログを更新。カンテレ発フジ系「旬感LIVE とれたてっ!」に出演したことを報告した。

「本日は、関テレ生放送 旬感LIVEとれたてっ!を見てくださった皆様、ありがとうございました」と感謝。「そして本日のメンバーは番組を、明るく楽しく盛り上げてくれるメッセンジャーの黒田有さん 面白すぎて、ヤバいです そして、コメンテーターでお馴染みの古市憲寿くん いつも皆んなが言えない事とか、口にしない事をズバッと言ったりしてますが私は、とっても純粋で素敵な人だといつも思ってる」と共演者を紹介した。

「そして…私が思ってたイメージと全く違ってたのが。岩田明子ちゃん」と明かした。「テレビで、政治のコメントしたりしてる時は不安おっかなくて頑固で絶対に口うるさいお堅い面倒くさそうな人だな〜と思ってた」と元NHK政治部記者でジャーナリスト岩田氏の以前からのイメージ率直に記しつつ、「それがそれが…会って話すと、全く逆で明るくてお茶目で、皆んなにいじられキャラでとにかく可愛い こんなにギャップのある人って中々出会えないと思う」と称賛した。

「だけどやっぱり頭が良くて、政治の事とかちんぷんかんぷんな私に分かりやすく説明してくれるしこれが本当に分かりやすい 岩田明子ちゃんといると、ちょっと頭良くなる」とつづった。