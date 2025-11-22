RADWIMPSが現在開催中の全国ツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』の横浜アリーナ公演に、BUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIが出演する。

メジャーデビュー20周年を記念し、ニューアルバム、そしてトリビュートアルバムのリリースと精力的な活動を展開しているRADWIMPS。先述した現在開催中のツアーの横浜アリーナ3DAYS公演は、ゲストアーティストを招く対バン形式で開催され、BUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIといった日本の音楽シーンを担うアーティストたちが集う。

■RADWIMPS×BUMP OF CHICKENによる夢の対バン、B’z×ONE OK ROCKの絆

中でも、11月22日に開催されるBUMP OF CHICKENとの対バンは、両バンドのファンだけでなく、ロックシーンを追っている音楽フリークであれば思わず驚いてしまうような対バンではないだろうか。RADWIMPSは活動初期からBUMP OF CHICKENとの音楽性の共鳴が囁かれていたバンドでもある。事実、野田洋次郎（Vo/Gt/Piano）は高校時代からBUMP OF CHICKENに大きな影響を受けていると度々口にしてきた。

なにより、RADWIMPSがBUMP OF CHICKENから受けた影響を如実に表しているのが、10月にリリースされたばかりのニューアルバム『あにゅー』に収録された「MOUNTAIN VANILLA」の歌詞だろう。

〈明けない夜を買ってきたんだよ どこに行こうかね／アジカンとエルレとバンプを爆音で流してさ〉

過ぎ去った過去、思春期のもどかしさにタイムスリップするような歌詞に登場するのは、2000年代のロックシーンを象徴する3組。現在40歳の野田の学生時代である、今から約25年前と言えば、BUMP OF CHICKENがメジャーデビューを果たしたまさしくその時期。RADWIMPS、ひいては野田にとってBUMP OF CHICKENとは青春時代そのものであり、自身にとっても重要なバンドであることは自明だろう。ファンの中には、RADWIMPSとBUMP OF CHICKENの両方を通ってきたという者も多いはずだ。そんなリスナーが夢描いた2組のバンドが、いよいよステージ上で相見える。

RADWIMPSとBUMP OF CHICKEN以外にも、今年はさまざまなバンドによる夢のような対バンが目白押しであった。6月に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された、B'zがオーガナイザーを務める『B'z presents UNITE #02』ではTHE YELLOW MONKEY、マキシマム ザ ホルモン、ONE OK ROCK、MAN WITH A MISSIONが出演。最終日には、ONE OK ROCKのステージに稲葉浩志が、B'zのステージにONE OK ROCKのTaka（Vo）が出演して共演を果たし、さらに9月に開催されたONE OK ROCKのスタジアムツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』大阪・ヤンマースタジアム長居公演の2日目には稲葉が登場するなど、対バンライブで生まれた絆がその後も生き続けている。

■LUNA SEA×GLAYによる伝説の夜、UVERworld×セカオワの対バンも

さらに、今年2月にはLUNA SEAとGLAYによる対バンライブ『The Millennium Eve 2025』が開催。1999年に開催された『The Millennium Eve A Christmas present for the people who love live a lot.』以来、約25年ぶりの2組の対バンは、伝説として語り継がれてきた夜の再現でありながら、2組の現在地を証明するライブに。自身のステージではソリッドに各々の世界観を描き出し、アンコールでは両バンドのメンバーをふたつのバンドに再編成したこの日限りのセッションまで、エンターテインメントに富んだ一夜となった。

そして、12月26日にはUVERworldの対バンライブシリーズ『VSシリーズ』が日本武道館にて開催。今回の対バンアーティストは、SEKAI NO OWARIだ。SEKAI NO OWARIのFukaseは、約12年前に放送されたラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（TOKYO FM）内の『セカオワLOCKS!』にて、ハマっている音楽としてUVERworldの名前を挙げ、UVERworldの楽曲を練習していることを明かしたこともある（※1）。念願の共演と言っていいだろう。

その日限りのフィーリングが生まれる対バンライブはリスナーの夢や憧れが叶う場所であると同時に、バンドにとっても特別な一夜としてその後語り継がれることも多い。それぞれの時代や歩みが交差するアーティストたちの邂逅をじっくりと味わいたい。

（文=ふじもと）