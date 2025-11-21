山本由伸が爆笑、佐々木朗希の平伏シーン“舞台裏”ついに全貌公開 ド軍メディアも「期待を裏切らない！」と大歓喜
“最敬礼”する佐々木らの様子に山本は爆笑していた(C)Getty Images
球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇に貢献し、強烈な存在感を放つドジャースの山本由伸。現地時間10月25日の第2戦では、9回1失点でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に続くポストシーズン2試合連続完投勝利を飾り、チーム内に感動と興奮が渦巻いた。
【動画】山本由伸が爆笑、ついに全貌が公開された平伏シーンの“舞台裏”を見る（動画の34秒から）
11月19日、米カリフォルニア州に拠点を置く地元局『SportsNet LA』は、公式Xを更新。「#BackstageDodgersの最新エピソードでは、ブルージェイズとのWS第2戦で完投したヨシノブ・ヤマモトが仲間から敬われている様子をお届け」と綴り、施設内で撮影された舞台裏映像を投稿している。
試合後に見られたユーモラスな一幕だ。動画内では、佐々木朗希、通訳のウィル・アイアトン氏、コンディショニングコーチのトラビス・スミス氏が正座しながら深々と頭を下げている。「先輩ありがとうございます」と感謝の言葉を浴びせられ、山本は爆笑。3人の前で右手を上げ、それに応えていた。
この動画には、SNS上で反響の声が続々。中でも日夜ドジャースの情報を発信する『Dodgers Nation』の公式Xは、「ついに公開された、WSでヨシノブ・ヤマモトの完投後、彼にロウキ・ササキとドジャースのスタッフたちが頭を下げているシーンの舞台裏だ」と綴り、待ち望んでいた“全貌公開”を喜んでいる。
さらに公式インスタグラムでは、「やり取りの全容をずっと見たいと思っていた」と泣き笑いの絵文字を添え、「期待を裏切らない！」と記述。試合後、球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏がインスタグラム上に写真を投稿し、話題となっていたシーンだが、その内容に大満足しているようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]