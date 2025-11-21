山本由伸が爆笑、佐々木朗希の平伏シーン“舞台裏”ついに全貌公開　ド軍メディアも「期待を裏切らない！」と大歓喜

“最敬礼”する佐々木らの様子に山本は爆笑していた(C)Getty Images

球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇に貢献し、強烈な存在感を放つドジャースの山本由伸。現地時間10月25日の第2戦では、9回1失点でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に続くポストシーズン2試合連続完投勝利を飾り、チーム内に感動と興奮が渦巻いた。

11月19日、米カリフォルニア州に拠点を置く地元局『SportsNet LA』は、公式Xを更新。「#BackstageDodgersの最新エピソードでは、ブルージェイズとのWS第2戦で完投したヨシノブ・ヤマモトが仲間から敬われている様子をお届け」と綴り、施設内で撮影された舞台裏映像を投稿している。

試合後に見られたユーモラスな一幕だ。動画内では、佐々木朗希、通訳のウィル・アイアトン氏、コンディショニングコーチのトラビス・スミス氏が正座しながら深々と頭を下げている。「先輩ありがとうございます」と感謝の言葉を浴びせられ、山本は爆笑。3人の前で右手を上げ、それに応えていた。