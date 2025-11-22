UIQ×RIIZEの新作ハンドクリームが登場♡代官山で期間限定POP-UP開催

韓国で注目を集めるマイクロバイオームスキンケアブランド「UIQ（ユイク）」が、11月24日（月）～12月14日（日）の3週間、代官山 蔦屋書店にて期間限定ミニPOP-UPを開催します。会場では、人気アイテムに加え、新作「タグミーバイオームハンドクリーム」をいち早くお試し可能。香りの試香やテクスチャー体験もでき、専属モデルを務めるRIIZEメンバーがプロモーションを担当する話題のラインが勢ぞろい。

UIQミニPOP-UPが代官山で開催



韓国発のマイクロバイオームスキンケアブランド「UIQ」は、11月24日（月）～12月14日（日）まで代官山 蔦屋書店2号館1FにてミニPOP-UPを開催。

営業時間は9:00～22:00（最終日は20:00まで）で、韓国でも話題の人気商品を実際に試せます。

さらに、専属モデルを務めるRIIZEメンバー（SHOTARO、EUNSEOK、SUNGCHAN、WONBIN、SOHEE、ANTON）がプロモーションする新作も登場し、ブランドの世界観を存分に体感できます。

新作ハンドクリームは6種の香り



タグミーバイオームハンドクリーム

今回のPOP-UPでは「タグミーバイオームハンドクリーム」（各1,650円〈税込〉/30mL）が先行登場。6本入りの企画セットは7,128円（税込）で販売されます。香りは全6種類。

上品な「Memories Floral」、爽やかな「Another Fruity」、静けさを感じる「Midnight Herbal」、深みある「Woody Dawn」、包み込む「Back Hug Powdery」、軽やかな「Cotton Breeze」。

日常や気分に合わせて選べるラインナップ。使うたびに、肌も心もほぐれるような香りが広がります♪

肌を守りながら香りを楽しむ処方



「タグミーバイオームハンドクリーム」は、手肌のバリアケア*²を叶えながら香水のような余韻を楽しめる処方。肌温でとろけるように広がり、軽やかなのにしっかりと潤うテクスチャーが魅力です。

一年を通して使いやすく、ハリ・肌トーンケアまで叶うマルチケアアイテム。手だけでなく、乾燥しやすい肘や首にも使用でき、薄くデリケートな部分にも優しくなじむのが特徴です。

まるで固形香水のような上品な香りが長く続き、深いリラックスタイムへ導いてくれます。

*²保湿による

香りと癒しに満たされる冬のご褒美時間♡



冬の乾燥対策として欠かせないハンドケアを、UIQなら心地よい香りとともに楽しめます。代官山でのミニPOP-UPは、実際に香りを試しながら自分にぴったりの一本を選べる特別な機会。

RIIZEが彩る世界観も相まって、ブランドの魅力を五感で体験できます。肌も心も満たされるハンドクリームで、寒い季節をやさしく彩ってみてください♡