ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ÎàËåÄï»Òá¤¬À¤³¦¤Ø¡¡Âîµå¤Î¼¡À¤Âå¥Û¡¼¥×¡¢ÀÐÅÄ¿´Èþ¤¬23Æü¤«¤éÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡¡T¥ê¡¼¥°¤Ë¤â»²Àï¤Ø
¡¡23Æü¤«¤é¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂîµå¤ÎÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ë¡¢ÀÐÅÄ¿´Èþ¡Ê14¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò°é¤Æ¤¿Âîµå¥¯¥é¥Ö¡ÖÀÐÅÄÂîµåN¡Ü¡×¤ÇºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤·¡¢15ºÐ°Ê²¼½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÃÄÂÎ¤Èº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥Î¥¸¥ÞT¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Î¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤È¤â·ÀÌó¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹¤ÏÁ´¼ïÌÜ¥á¥À¥ë¤¬ÌÜÉ¸¡×
¡¡»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¡¢14ºÐ¤ÎÀÐÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈôÌö¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£23Æü¤«¤é¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ç¯Æâ¤ò¤á¤É¤Ë¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤ÎT¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹¤ÏÁ´¼ïÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¤Þ¤º1¾¡¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÁÄÉã¤Î¿¿¹Ô¤µ¤ó¡¢ÁÄÊì¤ÎÀé±É»Ò¤µ¤ó¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Ç¡ÖÀÐÅÄÂîµåN¡Ü¡×¤ò±Ä¤ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½ÃË»Ò¤Î´ßÀîÀ»Ìé´ÆÆÄ¡¢ÁáÅÄ¤È2¿Í¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤ò°éÀ®¡£Éã¤Î¿¿ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¡¦´õË¾¤¬µÖ¹âÂîµåÉô¤ÎÃË»Ò´ÆÆÄ¤Ç¡¢·»¤âÆ±¹»¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂîµå°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿¡£
¡¡4ºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÄÉãÊì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¿ô¡¹¤ÎÁ´¹ñ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥é¥ê¡¼¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¤¿´ðËÜ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥óÎý½¬¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¡£±¦Íø¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¸Íø¤¤ÎÁáÅÄ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²Àï¡£15ºÐ°Ê²¼¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï7°Ì¡Ê18Æü¸½ºß¡Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¥·¥Ë¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤È¤â·ÀÌó¡£¡Ö³¤³°¤ÎÁª¼ê¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î½Å¤ß¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¶ì¼ê¤ÊµíÆý¤ò°û¤à¤Ê¤ÉÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿Æü4»þ´Ö¡¢µÙÆü8»þ´Ö¤ÎÌÔÎý½¬¤ÇÏÓ¤òËá¤¯¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸½ºß17ºÐ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÇ¯²¼¤ÎÀ¤Âå¤ÎÀ®Ä¹¤âÃø¤·¤¤¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤ÎÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë
¡Ö2032Ç¯¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¸ÞÎØ¤Ø¡¢¤³¤Î5Ç¯¤¬¾¡Éé¡×
¡¡¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤ÎÀîÌÌ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¶å½£¤«¤éÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤ËÂ³¤¯¤Î¤ÏÀÐÅÄ¿´Èþ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃæ³ØÀ¸¤È·ÀÌó¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶å½£¡¢Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¸ÞÎØÁª¼ê¤ò¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤«¤éÇÚ½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç°éÀ®¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î5Ç¯¤¬¾¡Éé¡£18ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤ê¡¢2032Ç¯¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£