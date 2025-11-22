ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は６４２ドル高 シカゴ日経平均先物は４万８８８０円
NY株式21日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均 46395.14（+642.88 +1.41%）
ナスダック 22398.68（+320.63 +1.45%）
CME日経平均先物 48880（大証終比：+100 +0.20%）
欧州株式21日終値
英FT100 9539.71（+12.06 +0.13%）
独DAX 23091.87（-186.98 -0.80%）
仏CAC40 7982.65（+1.58 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.512（-0.021）
10年債 4.061（-0.023）
30年債 4.715（-0.008）
期待インフレ率 2.251（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（-0.013）
英 国 4.546（-0.040）
カナダ 3.199（-0.024）
豪 州 4.462（-0.005）
日 本 1.772（-0.045）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝57.87（-1.13 -1.92%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4086.50（+26.50 +0.65%）
ビットコイン（ドル）
83842.69（-3362.57 -3.86%）
（円建・参考値）
1310万9643円（-525771 -3.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
