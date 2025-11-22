NY株式21日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均　　　46395.14（+642.88　+1.41%）
ナスダック　　　22398.68（+320.63　+1.45%）
CME日経平均先物　48880（大証終比：+100　+0.20%）

欧州株式21日終値
英FT100　 9539.71（+12.06　+0.13%）
独DAX　 23091.87（-186.98　-0.80%）
仏CAC40　 7982.65（+1.58　+0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.512（-0.021）
10年債　 　4.061（-0.023）
30年債　 　4.715（-0.008）
期待インフレ率　 　2.251（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.703（-0.013）
英　国　　4.546（-0.040）
カナダ　　3.199（-0.024）
豪　州　　4.462（-0.005）
日　本　　1.772（-0.045）

NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝57.87（-1.13　-1.92%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4086.50（+26.50　+0.65%）

ビットコイン（ドル）
83842.69（-3362.57　-3.86%）
（円建・参考値）
1310万9643円（-525771　-3.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ