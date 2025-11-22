NY原油先物 1月限（WTI）（終値）

1バレル＝58.06（-0.94 -1.59%）



ニューヨーク原油の２０２６年１月限は続落。米国とロシアが作成したウクライナ和平案を受けて売り優勢となった。ゼレンスキー大統領は、英独仏首脳と電話協議を実施し、「ウクライナは戦争終結に向けた米政府、トランプ米大統領とそのチームの取り組みを評価しており、米国が提示した文書に取り組んでいる」と述べた。米国はウクライナが１１月２７日の米感謝祭までに和平の枠組みに合意することを望んでいる。



