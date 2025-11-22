11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。「ベストアーティスト」25回目の放送を記念し、よる7時から始まる第二部にて豪華なオープニングアクトパフォーマンスが決定！

音楽の進化！歌舞伎とHIPHOP、前代未聞のコラボステージ。King & Prince 郄橋海人、市川團十郎、世界的ダンサー RIEHATAが出演！

幼少期より続けるダンスを通して人とつながってきたKing & Princeの郄橋。デビュー後は、これまでの常識にとらわれずにグループの垣根を越えたコラボや、圧巻のダンスパフォーマンスを幾度となく披露。

さらに、歌舞伎界から十三代目市川團十郎白猿が音楽番組に初登場。400年以上の歴史を持つ歌舞伎に新しい表現を求め続け、東京2020オリンピック開会式や海外公演など、進化を続ける歌舞伎界の風雲児・市川が、日本の伝統・歌舞伎とアメリカにルーツを持つHIPHOPの融合で音楽の進化を見せたいという郄橋の想いに賛同し、今回のコラボパフォーマンスが実現。

HIPHOP部分の振り付けを担当し、自らダンサーとしてもこのステージに参加するのはレディー・ガガのバックダンサーをはじめ、BTSの振り付けも手がける世界的ダンサー RIEHATA。

その他にも、異色の経歴を持つラッパー Blumioや東京2020パラリンピック開会式・閉会式のパフォーマンスに参加したダンサー 瑚・MAHO・梶本瑞希、新潟・佐渡を中心に国際的に活躍する太鼓芸能集団「鼓童」も郄橋の想いに賛同しパフォーマンスに加わり、歌舞伎とHIPHOPという前代未聞のコラボに挑む！

郄橋は「今回、歌舞伎とHIPHOPのコラボとして、ジャンルや文化などの垣根を越え、日本の文化を代表する表現の一つである歌舞伎で、團十郎さんと踊れるなんて、人生で本当にないことだと思います。このようなコラボレーションができることは、テレビの力だなと思っています。」 とコメントを寄せている。

なお、本日11月22日（土）よる10時54分には出演アーティスト情報解禁・第三弾を予定。お楽しみに！

＜出演アーティスト一覧＞

Ado、家入レオ、Aぇ! group、m-flo、Omoinotake、木村カエラ、King & Prince、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE、M!LK

（※五十音順）

■オープニングアクトパフォーマンス

郄橋海人（King & Prince）

市川團十郎

RIEHATA

＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞

■放送日：

2025年11月29日（土）

第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送

第二部 よる7時〜10時54分

■出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

