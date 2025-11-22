◇WBC世界バンタム級王座決定戦 同級1位・那須川天心 12回戦 同級2位・井上拓真（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

WBC世界バンタム級王座決定戦の会見が21日、都内で行われ、同級2位の井上拓真（29＝大橋）陣営の大橋秀行会長（60）が「ジェットアッパー」の秘策を明かした。ボクシング技術と経験値で上回る拓真が、神童・那須川天心（27＝帝拳）をアッパーで攻略する。対する那須川は人気漫画「ドラゴンボール」に登場する必殺技「スーパーゴーストカミカゼアタック」を予告し、初の世界王座奪取を誓った。

大橋会長は、ささやくように、しかし、力強く答えた。

「ジェットアッパー」

短く言ってから、ニヤッと笑う。策を問われて試合直前にすべてを明かすはずもなく、発したのはこの一言だけ。だが、サウスポーの天心に対し、オーソドックスの拓真が採用する作戦としては、理にかなっている。

ジェットアッパーはボクシング漫画「リングにかけろ」に出てくる必殺技。高速で強烈な右アッパーで、一発で相手をぶっ飛ばす威力がある。同じパンチを習得できるはずもないが、「アッパー」にはカギがありそうだ。

オーソドックスの選手にとって、サウスポーは、自分の右側に相手の体が開く体勢になる。右構え同士の対戦より標的が大きく、特に右ボディーアッパーが有効とされる。

また、ストレートに近い左アッパーも、相手ガードの死角から打てるため、当たりやすい。一発で倒す威力はないが、ペースの奪い合いが予想される技術戦では、大きな武器になる可能性がある。

会見で拓真は「あらゆる準備をしてきた」と話した。父の真吾トレーナーも「幅、引き出しを増やしてきた」と言う。これまでと同じように「過去イチ」「モチベーションは最高」と繰り返したが、その裏には秘策を得た自信もありそうだ。

「知名度のある天心選手に、初黒星をつける。しっかり倒しにいきたい」。判定決着の予想が多い中、拓真は「倒す」と口にした。「世間をアッと言わせたい」。ジェットアッパーがさく裂した時、その言葉は、現実になる。

▼ジェットアッパー 1977年から81年に週刊少年ジャンプに連載された車田正美作のボクシング漫画「リングにかけろ」に出てくる必殺技。主人公の高嶺竜児のライバル、美男子の河井武士が使うパンチで、大きく後ろに引いてから繰り出される。高速で強烈な威力があり、一撃で相手を吹っ飛ばす。格闘系ゲームでも、キャラクターの必殺技として使われている。