◇WBC世界バンタム級王座決定戦 同級1位・那須川天心 12回戦 同級2位・井上拓真（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

WBC世界バンタム級王座決定戦の会見が21日、都内で行われ、同級1位の那須川天心（27＝帝拳）は人気漫画「ドラゴンボール」に登場する必殺技「スーパーゴーストカミカゼアタック」を予告し、初の世界王座奪取を誓った。対する同級2位の井上拓真（29＝大橋）陣営の大橋秀行会長（60）が「ジェットアッパー」の秘策を明かした。ボクシング技術と経験値で上回る拓真が、神童・那須川をアッパーで攻略する。

計量2日前とは思えないほど、那須川はこの日も冗舌だった。WBCの緑のベルトを前に「ワクワクというか、たぎるものが生まれてきた」と高揚感を口にすると「やるべきことは全てやった。しっかり勝つだけ」と力強くガッツポーズした。

転向8戦目で世界初挑戦の自身に対し、元世界王者の拓真は過去6度の世界戦を経験しているが、その差は“秘策”で埋める。「これまではカクカクしていたが、丸いボクシングができるようになった」と天心節を交えながら、約2年半で習得した変幻自在な動きを力説すると「個体と違って水はつかめない。そういう感じ。それこそ幽霊」。“自分の幽霊を見せる”と話した9月の発表会見の発言を引用し「スーパーゴーストカミカゼアタック、食らわせます」とドラゴンボールに登場する必殺技の披露を予告した。

約2カ月ぶりに再会した拓真とはこの日も目を合わせず。「シャイなので」とおどけながら「まあ（前日）計量の時見ればいいでしょ。お楽しみにしてください」と決戦への闘志をたぎらせた。