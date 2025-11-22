◇ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会（2025年11月21日 東京D）

6月3日に89歳で他界した「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄さんをしのぶ「お別れの会」が21日に東京ドームで開かれた。大型ビジョンの手前に設けられた約50メートル幅の祭壇は国内最大級。太陽の光のように世の中を明るく照らした長嶋さんをイメージし、ヒマワリなど背番号3にちなんだ3万3333本の花で彩られた。遺影は2021年に野球界で初めて文化勲章に選ばれた際の写真が使われ、1959年の天覧試合で本塁打を放ったバットや現役時代のユニホームなど、ゆかりの品々も展示された。

午前中の関係者の部にはスポーツの枠を超えて各界から約2800人が参列し、2階席には約6800人が入場。巨人V9時代のチームメートだった王貞治氏（85＝ソフトバンク球団会長）と愛弟子の松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）が「お別れの言葉」で感謝を伝えた。午後の一般の部は約2万2800人のファンが午後7時過ぎまで続々と訪れ、別れを惜しんだ。

【主な参列者】

▽実行委員長、遺族 山口寿一、長島三奈

▽政界等 菅義偉、小沢一郎、松本洋平、城内実、橋本聖子、遠藤利明、河合純一、御手洗冨士夫、榊原定征

▽巨人V9メンバー 堀内恒夫、柴田勲、城之内邦雄、末次利光、高田繁、吉田孝司、江藤省三、広野功、阿野鉱二、上田武司、原田治明、杉山茂、河埜和正、新浦寿夫

▽巨人OB 高橋由伸、吉村禎章、水野雄仁、松本匡史、定岡正二、篠塚和典、鹿取義隆、斎藤雅樹、村田真一、広澤克実、仁志敏久、上原浩治、清水隆行、元木大介、谷佳知、高橋尚成、二岡智宏、小笠原道大、相川亮二、長野久義、中田翔、小久保裕紀、サブロー

▽巨人現役選手、首脳陣 阿部慎之助、石井琢朗、大城卓三、吉川尚輝、坂本勇人、田中将大、丸佳浩、岡本和真、山崎伊織、戸郷翔征

▽球界関係者 権藤博、山本浩二、有藤通世、山崎裕之、谷繁元信、辻発彦、森繁和、若松勉、平松政次、谷沢健一、松岡弘、福本豊、大矢明彦、鈴木孝政、掛布雅之、大野豊、高木豊、佐々木主浩、野茂英雄、宮本慎也、新井貴浩、黒田博樹、城島健司、三浦大輔、ボビー・バレンタイン、鈴木誠也、南場智子

▽スポーツ界 室伏広治、有森裕子、野々村芳和、八角信芳、島田慎二、小谷実可子、森保一、谷亮子、北島康介、太田雄貴（順不同、敬称略）