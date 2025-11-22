６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。

東京Ｄで献花を終えた元巨人監督の堀内恒夫氏（７７）＝スポーツ報知評論家＝は「長嶋茂雄さんとはどんな存在でしたか？」の問いに即答した。

「親父（おやじ）だよ」

６６年の入団以来、ともに戦いＶ９を達成。０３年オフの監督就任の際にも励ましてもらった。プライベートでも仲人を務めてもらうなど、世話になった記憶を挙げれば数限りない。「入団したときはオレの名前を知らなかったんだと思うよ。『坊や』って呼ばれてね。仲人も務めていただいた。本当に公私とも、実の父親以上にかわいがってもらった」と振り返った。

そんな“親父”とのお別れの日。だが、気持ちの区切りはつかなかった。「オレは教え子じゃなくて、一緒に戦った人間だからね。しかも本当に世話になってさ。１年や２年はかかるんじゃないかな。今でもあした、会える気がするもんな。区切りなんてつくわけないよ」。しみじみと語った。

沢村賞の選考委員を務める堀内氏は「長嶋茂雄賞」の創設を「素晴らしいこと」と喜ぶ一方、少しだけ心配でもあるという。「だってさ、選ぶの大変だろ。長嶋さんみたいな活躍ができる選手なんているのか？」と笑い、「まあ、それだけ偉大すぎるのさ」と付け加えた。