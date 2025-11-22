¹â¶¶Í³¿»á¡¢µð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤»þ¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤«¤é·ãÎå¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦£±ºÐ¼ã¤¯¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¡×
¡¡£¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¡¢°ìÈÌ¤ÎÉô¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó£³Ëü£²£´£°£°¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¤ÏËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£µð¿Í£Ï£Â¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡Ê£µ£°¡Ë¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¤Ï¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤»þ¤Î¡ÈÈëÏÃ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££±£µÇ¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢Íâ£±£¶Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤â¸½Ìò°úÂà¤ÎÍâÇ¯¤«¤éµð¿Í¤ò»Ø´ø¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤Á°¤ËÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØËÍ¼«¿È¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Ï²¿ºÐ¤À¡©¡Ù¤È¡£¡ØÍèÇ¯£´£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø²¶¤Ï¤â¤¦£±ºÐ¼ã¤¯¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¡Ù¤È¡×
¡¡·ãÎå¤ò¼õ¤±¤Æ´ÆÆÄ¶È¤Ë½¢¤¤¤¿Í³¿»á¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÆþÃÄ¤«¤é£´Ç¯´Ö¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ»þ¤ÎÊý¤¬²ñÏÃ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬¥É¡¼¥à¤ËÍè¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î»þ¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê´ÆÆÄ»þ¤Ï¡ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤Ç½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤É¤¦¸«¤»¤ë¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤È¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÌîµå³¦¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¦Í³¿»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤Ï¡½¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ì¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ê¤¯¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£»¸¡¹¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¤È¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¸¥²ÖÂæ¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤¿¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë