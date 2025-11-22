女優の森田望智（みさと、29）が2027年前期のNHK連続テレビ小説のヒロインに決まり、21日、都内で会見を行った。番組タイトルは「巡（まわ）るスワン」で、脚本はお笑い芸人のバカリズム（49）。

バカリズムも会見に出席した。1961年に始まった朝ドラ全116作で芸人が脚本を手がけるのは史上初のケースとなる。

オファーを受けたのは昨年の夏前。「長期間書く必要があり、自分は普段バラエティー番組にも出ているのでスケジュール的に厳しいとも思った」と当初は引き受けるか悩んだという。それでも「こんなチャンスはないし芸人が朝ドラを書くという現象が面白い」と決断した。

最近は脚本家としての評価も高く、23年の日本テレビドラマ「ブラッシュアップライフ」では数々の賞を受賞。今年放送の同局「ホットスポット」も話題となった。関係者は「思わずクスッと笑ってしまう日常のささいなやりとりや、みんなが心のどこかで思っていることを代弁する脚本が魅力」としている。

来年から執筆生活に入る。気をつけていることを聞かれると「締め切り厳守」と即答。「台本が遅れると演者から悪口を言われてしまうので」と話し、笑いを誘っていた。

▽巡（まわ）るスワン 諏訪市をモデルとした架空の町が舞台で、刑事に憧れるも配属がかなわず生活安全課で働く20代後半の警察官が主人公。不法投棄、少年非行、ストーカー、風俗営業の許認可などの対応を行い、何も事件が起きないことを願いながら地域に信頼されていくヒロインの姿が描かれる。舞台は現代で、令和がメインとなるのは2022年の「舞いあがれ！」以来5年ぶり。来秋にクランクイン。