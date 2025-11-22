Ä«¥É¥é¡Ö½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Ï¡È¥«¥á¥ì¥ª¥ó½÷Í¥¡É¡¡È´¤Æ¤¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤ß¤µ¤È¡¢29¡Ë¤¬2027Ç¯Á°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¡£¿¹ÅÄ¤Ï21Ç¯¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ËÂ³¤¯Ä«¥É¥é¤È¤Ê¤ê¡ÖÂç¤¤ÊÎò»Ë¤Î¥Ð¥È¥ó¤Î°ì¤Ä¤òÍÂ¤«¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Ï¤¸¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥ï¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ãÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï10Æü¤Û¤ÉÁ°¡£ÊÌ¤Î»Å»ö¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ìNHK¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Çµ¯ÍÑ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏ¢¸Æ¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ³Ü¡Ê¤¬¤¯¡Ë´ØÀá¾É¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÆñÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó½÷Í¥¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£19Ç¯¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤ÇÅÁÀâ¤Î½÷Í¥¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä«¥É¥é¤äºòÇ¯¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤Î¹¥±é¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿À³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¤ËÆþ¤ë¤È°ìµ¤¤ËÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È±éµ»ÎÏ¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡10Âå¤Îº¢¤«¤éÄ«¥É¥é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¤¬Íî¤ÁÂ³¤±¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÄ«¥É¥é¤Ï¡Ë½ñÎà¤ÇÍî¤Á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯±ï¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö»ä¤ÏÆÃÊÌ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Èº£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î°ìËÜÄà¤ê¡£À©ºîÅý³ç¤Î·¬ÌîÃÒ¹¨»á¤Ï¡Ö±é¤¸Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÍÑÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤ÏÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¤¬ÉñÂæ¡£À¸³è°ÂÁ´²Ý¤ÇÆ¯¤¯·Ù»¡´±¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤Æ¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ»õ¤òËá¤¤¤ÆÉþ¤òÃå¤ÆÄ«¥É¥é¤ò¸«¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤àºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹ñÌ±¤Î¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡¡¿ÛË¬»Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿²Í¶õ¤ÎÄ®¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢·º»ö¤ËÆ´¤ì¤ë¤âÇÛÂ°¤¬¤«¤Ê¤ï¤ºÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤ÇÆ¯¤¯20Âå¸åÈ¾¤Î·Ù»¡´±¤¬¼ç¿Í¸ø¡£ÉÔË¡Åê´þ¡¢¾¯Ç¯Èó¹Ô¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢É÷Â¯±Ä¶È¤ÎµöÇ§²Ä¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¡¢²¿¤â»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï¸½Âå¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯¤Î¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¡£Íè½©¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£