ºå¿À¡¦¶áËÜ¡Ö¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¡×»ÄÎ±È¯É½¸å½é¤ÎµåÃÄ¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡ÖÆ°¤½Ð¤·¤Ï¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤ÎµåÃÄ¹Ô»ö¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÇÕ¥´¥ë¥Õ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é£±½µ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÀ¼¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤äµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤«¤é»ÄÎ±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¡×¤È²þ¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁá¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤ÁÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤¦ÍèÇ¯¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÍèÇ¯¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤Ï¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¿·¤¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥ª¥Õ¤Î´ü´Ö¤ÏÃ»¤¤¤¬¡Ö½ª¤ï¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£