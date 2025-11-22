空き家放置は“資産”を食いつぶす！ 税金6倍時代に損しないための選択肢とは？

「税金6倍」のからくり

なぜ、いきなり税金が6倍になるのでしょうか？

それは、住宅が建つ土地に適用されてきた「住宅用地の特例」という強力な“割引”が外されるからです。

これまでは、よほど危険な「特定空き家」でなければ特例（土地の固定資産税が最大6分の1）が維持されていました。しかし法改正で、その一歩手前の「管理不全空き家」という区分が新設されました。窓が割れている、雑草が生い茂っているなど、管理が不十分だと自治体から「勧告」を受け、特例が解除されます。

割引が外れる＝税金が6倍になる仕組みです。



「7軒に1軒が空き家」という現実

「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家は900万戸を超え、空き家率は13.8％です。つまり、日本の住宅の7軒に1軒が空き家という時代です。

さらに2024年4月からは「相続登記の義務化」もスタートしました。「相続したら登記は義務。しかし管理を怠れば税金6倍」…… 国は、空き家放置に明確な「NO」を突きつけ始めています。



問題の本質は「暮らしが止まった」こと

税金の話は、あくまで結果です。家が空き家になるのは、建物が古くなったからではなく、人の暮らしが止まったからです。

多くの空き家は、相続後ではなく「暮らしが止まった瞬間」に始まります。夫婦どちらかが亡くなり、一人では住みにくい家になってしまいます。急な階段、雪かき、買い物の不便さ…… 「もう少し頑張れる」と先送りした結果、管理できないまま“負動産化”してしまうかもしれません。



損をしないための3つの行動

放置が最悪のリスクである以上、対策は「家を動かす」意識を持つことです。



（1）親が元気なうちに暮らしを整える

最大の対策は、「空き家にしない努力」です。お父さん・お母さんが快適に過ごせる家は、結果的に「売れる家」「貸せる家」になります。



・暮らしやすくリフォームし、貸しやすい状態を保つ

・判断能力が衰えても維持・売却できるよう家族信託などで備える

・遺言書で「誰が管理・処分を担当するか」を明確にしておく

（2）「売却」という積極的な選択

相続後は、一定の要件を満たせば3000万円特別控除の特例（国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例」参照）もあります。税制優遇を生かして、負債になる前に資産化する判断も重要です。



（3）「使いながら守る」活用の発想

手放すか放置するかだけでなく、二拠点生活や地域移住、外国人の長期滞在など“生かす”選択肢も広がっています。



最初の一歩は「現状を知る」ことから

空き家問題は、税金・登記・不動産・建築が複雑に絡み合うため、一人で抱えるのは困難です。まずは、「実家の現状を客観的に把握する」ことから始めましょう。



・家の名義、築年数、ローンの有無

・親の暮らしや希望

・自分が相続後どうしたいか

これを書き出すだけで、次の一手が見えてきます。そして、「祖父母名義のままになっている土地」などが、そのまま放置されているケースも少なくありません。気づかないうちに相続が何世代にもまたがり、問題が複雑化していることもあります。



おわりに：空き家対策とは「人生を整える」こと

空き家問題は、家の問題ではなく“暮らしの継続性”の問題です。相続が起きてから慌てるのではなく、親が元気なうちに「この家をどう使い、誰にどう託すか」を話し合うようにしましょう。それは「家をどうするか」だけでなく、「家族がどう生きるか」を再設計する時間でもあります。

空き家対策とは、家を片づけることではなく、人生を整えることです。元気なうちに「想い」を共有し、暮らしを整えることこそが、税金リスクと家族のトラブルを防ぐ最良の一歩です。こうした“想い”の共有や“どう生きるか”の話し合いができるのは、ご家族が元気なうちだけです。



出典

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例

総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査

執筆者 : 稲場晃美

お金と不動産相続のコンシェルジュ

宅地建物取引士・AFP・住宅ローンアドバイザー・相続診断士