６月３日に８９歳で死去した「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京ドームで開催された。午前の関係者の部には野球界をはじめ政財界などから約２８００人が参列。元巨人でまな弟子の松井秀喜氏（５１）、“ＯＮコンビ”として活躍した王貞治氏（８５）らがお別れの言葉を述べ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）やマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）からはビデオメッセージが寄せられた。誰でも参列できる午後の一般の部には約２万２８００人が来場。関係者の部を２階席で観覧した約６８００人を含めて、計３万２４００人が長嶋さんをしのんだ。

お別れの会に出席した巨人・阿部慎之助監督（４６）はミスターが残した意志を継承し、巨人を勝利へ導いていく思いを新たにした。

多くの参列者が別れを惜しんだ式典に参加し「本当にスゴい方なんだなと。分かってはいたが、あらためて感じさせてもらった」と感想を語った。阿部監督は長嶋さんが巨人監督時代の２０００年度ドラフト１位で巨人へ入団。１年目から我慢強く起用してもらったことで、後に大打者の道を歩んだ。

「もう感謝しかない。僕も育てていただいた１人でもあるので」と阿部監督。今季はリーグ３位という悔しい結果に終わったが「心配して見てくださっていると思う。何とかそれ（長嶋さんの思い）に応えられれば」と、長嶋さんへささげる１４年ぶりの日本一を目指す固い決意を示していた。