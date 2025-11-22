６月３日に８９歳で死去した「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京ドームで開催された。午前の関係者の部には野球界をはじめ政財界などから約２８００人が参列。元巨人でまな弟子の松井秀喜氏（５１）、“ＯＮコンビ”として活躍した王貞治氏（８５）らがお別れの言葉を述べ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）やマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）からはビデオメッセージが寄せられた。誰でも参列できる午後の一般の部には約２万２８００人が来場。関係者の部を２階席で観覧した約６８００人を含めて、計３万２４００人が長嶋さんをしのんだ。

現代野球に新たな歴史を刻み続ける投打二刀流も偉大なレジェンドとの別れを惜しんだ。大谷が追悼のビデオメッセージを寄せ、ミスターを“リスペクト”する熱い思いを打ち明けた。

同じスーパースター同士、通じ合うものがあったのだろう。会食をするほど親交が深かった２人。「長嶋さんと初めて食事をご一緒させていただいた時、僕はそのお姿に後光が差しているように思いました。そういうふうに見える方というのは初めてだったので、今でもその衝撃をよく覚えています」。醸し出されたオーラに驚いた。

亡くなったミスタープロ野球を悼み、輝かしい足跡に敬意を表した。「これまで残してきたご功績と人々の記憶に残るご活躍、野球に携わる１人の後輩として心より感謝申し上げます」。そして「永久に不滅だと未来永劫（えいごう）、野球界のみならず、日本のスポーツ界において、その人柄と功績がさんぜんと輝き続けると確信しています」とはっきりした口調で語った。

今春の米大リーグ日本開幕シリーズに向けた３月１５日のプレシーズンゲーム・巨人戦（東京ド）前に長嶋さんと直接会い、激励を受けていた。「長嶋さんがこれまで歩んできた道のりを改めて振り返ると同時に、僕たちにつないでいただいたバトンを次の世代につないでいくのが私の、そして私たちの使命だと強く思っています」と言葉に熱い思いを込めた。

最後に「長い間、お疲れさまでした」とメッセージを送った大谷。“長嶋魂”を心に刻み、メジャーの舞台でさらなる高みを目指していく。