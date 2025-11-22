６月３日に８９歳で死去した「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京ドームで開催された。午前の関係者の部には野球界をはじめ政財界などから約２８００人が参列。元巨人でまな弟子の松井秀喜氏（５１）、“ＯＮコンビ”として活躍した王貞治氏（８５）らがお別れの言葉を述べ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）やマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）からはビデオメッセージが寄せられた。誰でも参列できる午後の一般の部には約２万２８００人が来場。関係者の部を２階席で観覧した約６８００人を含めて、計３万２４００人が長嶋さんをしのんだ。

阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（７０）は、長嶋さんとの“素振り秘話”を明かした。

現役時代に調子を落としていた１９８２年のこと。同じ千葉県出身の“後輩”を心配したのだろう。関係者を通じてミスターから電話があった。

「一瞬ですけど電話越しに素振りの音で会話をできたのはとても幸せな時間でした」。電話越しに数回、バットを振ると「『それだ、それでいいんだ』と言われました。気持ちがすっきりした」。この年、ミスタータイガースは３５本塁打、９５打点で２冠王を獲得した。

長嶋さんがまな弟子の松井氏と素振りの音で会話をしたのは有名な話だが、掛布氏は虎の主砲。「阪神というライバルチームにもいい野球をやってもらわなければ困るんだ、というメッセージはいっぱい、いただきました」と懐の深さに感謝していた。