６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。

巨人・阿部監督は長嶋さんのお別れの会に出席し、２年ぶりリーグ優勝と１４年ぶり日本一への決意を新たにした。「心配して見てくださっていると思うので、何とかそれに応えられればいいかなと思っています」と、来季は良い報告を届けることを誓った。

プロ１年目の２００１年の監督が長嶋さん。開幕戦で「８番・捕手」でスタメン起用され、不動の正捕手への第一歩を踏み出した。当時、我慢強く使ってもらったからこそ、通算２１３２安打、４０６本塁打につながった。「感謝しかありませんし、僕も育てていただいた一人でもありますので」と恩を感じている。

監督就任後も、長嶋さんは常に阿部監督のことを気にかけ、応援していた。東京Ｄに長嶋さんが激励に訪れ対話するたびパワーをもらった。昨年はリーグ優勝を果たしたが、日本一に届かず、今季はリーグ３位に終わっただけに、来季にかける思いは強い。

阿部監督にとって、長嶋さんとは「言葉ではいい表せない方です」と神様のような存在だった。各界から多くの関係者が参列したお別れの会で偉大さを改めて実感した。「本当、日本の長嶋茂雄さんだと思って、感じさせてもらいました」。野球を、巨人を愛した国民的スターの熱い思いを継承する。（片岡 優帆）