６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。

巨人・坂本勇人内野手（３６）が東京Ｄで行われた長嶋茂雄さんのお別れの会に出席。ミスターの思いを継承していくことを誓った。「常にファンの方を意識してプレーしていたといろいろな方から聞いています。ジャイアンツのいい伝統としてつなげていければ」。長嶋さんの志を伝えていく旗振り役となる。

祭壇でほほ笑む長嶋さんを見つめると、１７年前の記憶が鮮やかによみがえってきた。０８年宮崎春季キャンプで初対面。将来性を見抜いたミスターに肩や胸を触られ「君には期待している。頂点を目指して頑張ってほしい」とエールを送られた。その後も若手時代から幾度となく金言を授かり「イチローさんもおっしゃっていましたが、初めてお会いしたときに『後光が差している』と思いました。人生でそう感じた人は長嶋さんだけです」。遊撃の定位置をつかんだ同年からスーパースターの階段を駆け上がった。

球団創設９０周年記念特別試合「長嶋茂雄ＤＡＹ」と銘打たれた２４年５月３日の阪神戦（東京Ｄ）ではミスターに並ぶ通算１８６度目の猛打賞。「本当に偉大な大先輩。恐れ多くて（自分と）結びつけることはできない」と敬意を表したが、現代のレジェンドとしてプロ野球界を引っ張ってきた。「プロ野球が毎日こんなにたくさん（観衆が）入ってくれるようになったのは長嶋茂雄さんの功績があってこそ。偉大な大先輩、チームに入れて光栄な気持ちになりました」と改めて感謝を言葉にした。

現役最多の通算２４４７安打を誇る背番号６は、歴代９位・長嶋茂雄の同２４７１安打まで残り２４本に迫る。「少しでも（長嶋さんに）近づけるように頑張りたい」と前を見据えた。長嶋さんとＧ党が待ち望む躍動する姿を、東京Ｄで見せる。（内田 拓希）