６月３日に８９歳で死去した「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京ドームで開催された。午前の関係者の部には野球界をはじめ政財界などから約２８００人が参列。元巨人でまな弟子の松井秀喜氏（５１）、“ＯＮコンビ”として活躍した王貞治氏（８５）らがお別れの言葉を述べ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）やマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）からはビデオメッセージが寄せられた。誰でも参列できる午後の一般の部には約２万２８００人が来場。関係者の部を２階席で観覧した約６８００人を含めて、計３万２４００人が長嶋さんをしのんだ。

イチロー氏が追悼ビデオメッセージを送り、長嶋さんの功績とスター性に敬意を表した。

米国野球殿堂入りを果たした希代のスーパースターでさえ、その存在感に驚いてきた。「お目にかかる度に、野球に対する真っすぐな思いとあふれ出る品格に感銘を受けていました。そのお姿はいつもキラキラと輝きオーラとは、こういうものかと驚いたのを鮮明に覚えています」と明かす。

野球の存在を世に知らしめ、球界をけん引してきたミスタープロ野球。「理屈ではなくフィーリングでプレーするスタイル、本当の天才ってこうなんだなと感じておりました」。天才的な打撃で安打を量産した男が、尊敬のまなざしを向けるようにして語った。

一定世代以上のファンが、将来野球選手になる夢を抱いたのも「いつもかっこいい長嶋さんのプレーがあったからこそ」と称賛。後輩たちが精神を受け継ぎ、ファンを喜ばせることが「最大の恩返し」とし、「後輩たちの姿に期待して温かく、厳しく見守っていてください」と天国のミスターにメッセージを寄せた。