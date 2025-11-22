６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京ドームで開催され、６０年来の親交がある俳優の北大路欣也（８２）がお別れの言葉を述べた。

北大路は、長嶋さんからの２通の手紙を読み上げた。１通目は１９９０年１月６日、北大路が主演したテレビ東京系時代劇「宮本武蔵」（１月２日放送）の熱演に対しての称賛の手紙。２通目は今年２月２０日、長嶋さんの誕生日に届いた手紙だった。８９歳の「野球年」「野球魂」という表現に心が震え「役者人生、役者魂…。光をもらったような気がします」と背中を押されたという。

北大路が２０歳ごろだった当時から始まったという長嶋さんとの交流は、先輩俳優の高倉健さんがきっかけ。大の野球ファンだった北大路に、高倉さんが長嶋さんを紹介。３人で毎年、初詣に出かけては「車中で野球の質問に答えてもらった」。年に１度の楽しみだった。北大路の父で時代劇スターの市川右太衛門さんが９９年に亡くなった際も、忙しい合間を縫って駆けつけて、励ましてくれたことが忘れられない。

長嶋さんからは事あるごとに手紙で激励されてきたといい「大きな光だった」と明かす。「自分のやるべき務めをやり切られる方。プライベートはすごく明るく、優しくて。その対照的な振幅があるから、あれだけのことを成し遂げられる。僕に限らず、若者は刺激をもらった。そういう方に出会えたことは本当に幸せです」と感謝した。

自らにとっての長嶋さんを一言で「太陽」と表現した北大路。「長嶋さんへの感謝の思いは、永遠です」。野球魂から役者魂へ。その思いは受け継がれていく。