µð¿Í¡¦ÃæÈª£Ï£Â²ñÄ¹¡ÖÌîµå³¦¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ëÊý¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº°Ê³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¡£¶·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¸áÁ°¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¤Ë¤ÏÌîµå³¦¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¯ºâ³¦¤Ê¤É¤«¤éÌó£²£¸£°£°¿Í¤¬»²Îó¡£¸µµð¿Í¤Ç¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¡¢¡È£Ï£Î¥³¥ó¥Ó¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿²¦Äç¼£»á¡Ê£¸£µ¡Ë¤é¤¬¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ä¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê£µ£²¡Ë¤«¤é¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ã¯¤Ç¤â»²Îó¤Ç¤¤ë¸á¸å¤Î°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ë¤ÏÌó£²Ëü£²£¸£°£°¿Í¤¬Íè¾ì¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¤ò£²³¬ÀÊ¤Ç´ÑÍ÷¤·¤¿Ìó£¶£¸£°£°¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢·×£³Ëü£²£´£°£°¿Í¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤Ïµð¿Í£Ï£Â²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÈªÀ¶»á¡Ê£·£±¡Ë¤Ï¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ç²¸»Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¸¥²Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤³¤¬ºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤³¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ»þÂå¤Î£·£¶Ç¯¤Ëµð¿ÍÆþÃÄ¡£¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÄ¹Åè´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢Âå¹Ô´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÜÀï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡»Õ¤È¶Ä¤°Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ø¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¡£Ìîµå³¦¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ëÊý¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº°Ê³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¤½¤Î°Õ»Ö¤ò¡Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÃæÈª»á¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤¿¥×¥íÌîµå¤Îº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£