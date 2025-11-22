子育てがひと段落すると、家族や自分自身の変化に気づく瞬間があります。長年築いてきた日常が少しずつ形を変えていくなか、見過ごしてきた心や体の揺らぎが、ある日思いがけない形で表れることも。そんな誰にでも訪れうる身近な「変化」についてみていきます。

夫が不在の期間に起きていた、妻の隠された変化

都内の大手メーカーに勤める大野隆夫さん（52歳・仮名）は、5年前に九州への単身赴任を命じられました。現在の年収は850万円ほどだといいます。子どもは昨年、遠方の国立大学に進学し、東京の自宅には妻・美佐子さん（50歳・仮名）がひとりで暮らしています。

「単身赴任も5年目になり、あちら（九州）での生活もずいぶんと慣れてきました。妻のほうは子どもが出て行ってしまって、寂しいみたいですね。でも『自分の時間が増えて快適』と言っていたので、ひとり暮らしも楽しんでいるんだなと安心していました」

それは、3ヵ月ぶりに自宅に帰ったときのことだったといいます。その日は色々と重なり、偶発的に5連休になったことで急きょ東京の自宅に帰ることを思いついたのだとか。ちょっとしたサプライズで、美佐子さんには帰ることは内緒にしていました。

「玄関に入ってすぐに、家の雰囲気が違うと感じました。いつも綺麗に整頓されていた玄関に、大手宅配業者の不在票が束になって貼られていたんです。いつもは几帳面な妻ですから、これはおかしい、と」

調べてみると、美佐子さんは家計から高額な買い物を繰り返しているようでした。洋服、アクセサリー、ブランドバッグ……。美佐子さんのクローゼットには、タグがついたままの新品がぎっしりと詰まっていたのです。

「妻は決して浪費家ではありません。どちらかといえば、ブランド品にも興味のないタイプで……。妻には私が知らない一面があるのだと考えて、混乱しました」

帰宅した美佐子さんに尋ねると、一度ははぐらかそうとしましたが、「だって寂しくて……」と泣き出したといいます。

「ひとり暮らしの孤独感に加えて、体調がすぐれないことが続いたといいます。子どもの進学と重なって、喪失感も大きかったのかもしれません」

美佐子さんは、更年期特有の体調不良や気分の落ち込みに悩まされていたようでした。

「単身赴任の私に気を遣って、体調不良を訴えてこなかったのでしょう。子供の独立による空虚感を埋めようと、買い物で一時的な高揚感を得ていたのだと思います」

美佐子さんの散財は、半年間で約300万円に上っていたといいます。

更年期における夫婦間のストレスとその対処法

更年期は、卵巣機能の低下に伴い女性ホルモン（エストロゲン）の分泌が急激に減少する時期であり、一般的に45歳から55歳ごろに当たります。このホルモンバランスの乱れは、心身に多様な不調（更年期症状）を引き起こします。美佐子さんのように、気分の落ち込みやイライラといった精神症状が現れると、その結果として衝動的な行動、たとえば買い物への依存が生じることもあります。

内閣府『男女共同参画白書 令和4年版』によれば、女性のライフイベントにおけるストレス要因として「子どもの進学・独立」が挙げられており、この時期は更年期と重なることが多く、ストレスが複合的に作用しやすいことがうかがえます。美佐子さんの場合、夫が単身赴任で物理的に不在で、相談相手がおらず、孤独感やストレスを内に溜め込みやすくなった結果、一時的な快感や充足感をもたらす買い物に逃避してしまった――そのような顛末でしょうか。

このような状況を乗り越えるためには、夫婦間でのコミュニケーションの質と量の確保が不可欠です。離れて暮らしていても、ただの状況報告だけでなく、お互いの心身の状態や悩みを共有する時間を持つことが重要です。また、夫側も更年期障害についての正しい知識を持ち、「イライラしているのは自分のせいではないか」「贅沢をしている」と安易に決めつけるのではなく、「ホルモンバランスの乱れによる心身の不調である」と理解を示す姿勢が求められます。

「妻に『よかったら、九州に来ないか』と誘いました。慣れない土地での暮らしですから、あっちの暮らしがつらくなったら、また東京に戻ってきたらいいと。気分転換にもなり、良いのではないかと思って」

現在、九州では夫婦ふたりで住むことのできるマンションへ引っ越し。たまに夫婦で東京の自宅に戻る生活を続けているといいます。

