６月３日に８９歳で死去した「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京ドームで開催された。午前の関係者の部には野球界をはじめ政財界などから約２８００人が参列。元巨人でまな弟子の松井秀喜氏（５１）、“ＯＮコンビ”として活躍した王貞治氏（８５）らがお別れの言葉を述べ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）やマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）からはビデオメッセージが寄せられた。誰でも参列できる午後の一般の部には約２万２８００人が来場。関係者の部を２階席で観覧した約６８００人を含めて、計３万２４００人が長嶋さんをしのんだ。

◇ ◇

（式典後の囲みで）

−お別れの言葉ではドラフトの日の話が印象的。

「少し前に１１月２１日が私のドラフトの日だと気付いて。ちょうど３３年前だということにも気づいて、スゴい偶然だなと。ビックリしますね。監督が合わせてくれたんじゃないんですか」

−２人の絆は永久、永遠という印象。

「私は一方的にそう思っています。監督は全然気にしていないと思います（笑）。監督との日々を振り返って、自分は何を教わり、何を監督から学び、自分なりにプレーしてきたのかなと。野球選手・松井秀喜としての中にスゴい大きなものを残してくれた。毎日、素振りの中で、また２人の時間の中で自然とそれを教わってきた気がします」

−松井氏にとって長嶋茂雄の存在とは。

「自分の野球人生の中で一番大きな存在。自分に大事なことを伝えてくださった、かけがえのない存在。監督の人間性というのもあるんですよね。男同士で愛するっていうのもおかしいんですけど、やはり自分の最も愛する人なんじゃないかなと思います」