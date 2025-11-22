阪神からドラフト１位指名された立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２１日、東京都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高払い５０００万円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。バレーボール女子日本代表として、１９９２年のバルセロナ五輪に出場した母・郁代さん（旧姓・苗村）の背中を追いかけ、２０２８年のロサンゼルス五輪野球日本代表入りを狙うことを宣言。親子２世代でのオリンピック出場を目指す。（金額は推定）

日の丸を背負った母と同じ舞台へ−。立石は一瞬、言葉を止め、その姿を思い浮かべた。

「結果を出し続けていれば（日本代表に）入れるチャンスはある。オリンピックは特別。お母さんに並びたいと思っている」

立石が生まれる１１年前、母・郁代さんはオリンピックに出場し、５位入賞の成績を収めた。意外にも、その事実を知ったのは小学校中学年の頃。それ以来、アスリートの先輩として助言を受けることもあり、常に尊敬する存在だった。

日の丸を背負う重圧は、学生でも感じていた。創価大では３、４年と日本代表に選出された。「みんなの代表としての自覚はありました」。だが、国際大会ではなかなか結果を出せず苦しんだ舞台でもある。「プロとしてレベルが上がった中で、（代表入りは）もちろん険しいと思いますけど頑張りたい」。成長した姿で世界と戦いたい。

２８年のロス五輪は、立石にとってはプロ３年目のシーズンにあたる。代表に入るためにも、ルーキーイヤーからインパクトを残すことが重要だ。そこで定めた１年目の目標は新人王。「数少ない選手が取れるもの。理想としては１年間頑張った結果、取れるように頑張りたい」と意気込んだ。

２桁本塁打を目標に掲げるなど、長打力が最大の武器。ただ、打撃面で一番こだわりがあるのは打点だ。「チームに直接貢献しますし、数字として打点が一番分かりやすい」。打点を挙げれば、チームは勝利に近づく。そして、数字を積み重ねていけば、偉大な存在にも近づく。

ルーキーでの打点王獲得となると、１９５９年の長嶋茂雄（巨人）以来２人目。６月に死去した、球界のレジェンドの名前を耳にし「長嶋さんしかいないということは、とんでもないこと。それを目指せるくらい時間を費やして野球をしたい」と表情を引き締めた。

年明けの入寮、新人合同自主トレへ向けても準備は怠らない。「時間の使い方を考えながら、成長につながるように」と変わらず練習を続ける。「これからが、すごい楽しみな気持ちでいます」と、すがすがしい笑顔で話した。タテジマから日の丸へ。大きな夢を描き、１年目から大暴れする。

【立石正広（たていし・まさひろ）】

◆生まれ ２００３年１１月１日生まれ。２２歳。山口県防府市出身

◆家族構成 両親、姉２人。母・郁代さんは１９９２年バルセロナ五輪、女子バレーボール日本代表

◆サイズ １８０センチ、８７キロ

◆投打・ポジション 右投げ右打ち。内野手

◆脚 ５０メートル走６秒０

◆球歴 華浦スポーツ少年団で小学１年から野球を始める。高川学園中では高川学園シニアに所属。高川学園では３年夏の甲子園出場。創価大では１年春からリーグ戦に出場。大学３年から日本代表に選出

◆小さいころの習い事 水泳

◆趣味 お笑い鑑賞。好きな芸人はかまいたち

◆好きなタレント 福留光帆

◆好きな歌手 ＴＷＩＣＥ

◆座右の銘 恩返し