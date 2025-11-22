阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が21日、東京都八王子市内のホテルで交渉に臨み、契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1600万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。母・郁代さん（56＝旧姓苗村）は女子バレーボール日本代表としてバルセロナ五輪に出場。サラブレッドとも言えるスラッガーは「親子五輪出場」を目標に掲げた。オリンピアンを親に持つプロ野球選手の五輪出場は前例なし。2028年ロサンゼルス五輪で日本プロ野球界初の快挙を成し遂げるべく、1年目から「新人王」と「打点王」に狙いを定めた。

立石は、笑顔で会見場へと姿を現した。仮契約を結び、「これからが凄く楽しみな気持ちでいます」と期待に胸を膨らませた。口にした「楽しみ」の中には、一つの大きな夢が含まれている。「親子五輪出場」だ。

「先のことなので分からないですが、結果を出し続ければ（日本代表に）入るチャンスはありますし、入りたい。オリンピックは特別ですし、お母さんに並びたいと思っているので。そこを目指すというより（結果を残して）必然的にそうなれればいいと思います」

追いたい背中がいる。母・郁代さんはバレーボール女子日本代表として、92年バルセロナ五輪に出場した経歴の持ち主。4年に1度の世界的スポーツの祭典で日の丸を背負った母は、立石にとって最も身近で、最も偉大な存在だった。その母に肩を並べることで、一つの快挙にも手が届く。オリンピアンの親を持つプロ野球選手の五輪出場は、前例なし。野球競技が復活する28年ロサンゼルス五輪に出場することができれば、立石が日本プロ野球界初の存在となる。

そのためにも、まずは阪神で2年目までに実績を残すことが前提条件となるが、脳裏には即戦力としての躍動しか描かれていない。1年目の目標を問われると「新人王は数少ない選手しか獲れない。そこは目指したい」と言葉に力を込めた。

意識する数字については「打点はこだわっていきたいです。チームの勝利に貢献できる時に打てた方がうれしい」と続けた。想定通りの活躍を見せた結果、新人年に打点王を獲得となれば、58年長嶋茂雄以来、史上2人目。「長嶋さんしかいないということはとんでもないこと。それを目指せるくらい時間を費やして野球をしたい」。この日、「お別れの会」が開かれた「ミスター」以来の快挙達成にも照準を合わせる。

すでにドジャース・大谷翔平モデルのトップバランス型バットをメーカーに発注するなど、飛躍への準備を着々と進める。「プロ野球選手としてレベルの上がった中でやる。もちろん（道のりは）険しいと思いますけど、頑張りたい」。まずはセ界を席巻。そして日の丸を背負い、世界に打って出る。（松本 航亮）

≪家族、親族での五輪出場は数例あり≫

○…オリンピアンを親に持つ日本プロ野球の選手が五輪に出場した前例はないが、04年アテネ大会に夫婦で出場した谷佳知と谷亮子（柔道）のように、家族、親族での五輪出場は数例ある。主なものでは08年北京大会に出場したダルビッシュ有は、義父の山本郁栄（レスリング）が72年ミュンヘン大会に出場。21年東京大会に出場した鈴木誠也は、妻・畠山愛理（新体操）が12年ロンドン、16年リオデジャネイロ大会に出場している。

≪他競技の親子五輪≫

▽室伏親子（ハンマー投げ） 父の重信は72年ミュンヘン、76年モントリオール、84年ロサンゼルスの3大会に出場。息子の広治は00年シドニーから12年ロンドン大会まで4大会に出場し、金メダル1個、銅メダル1個を獲得。娘の由佳も04年アテネ大会に出場している。

▽外村親子（体操・トランポリン） 父の康二は84年ロサンゼルス大会の体操・男子団体と男子床で銅メダルを獲得。息子の哲也は08年北京大会のトランポリンで4位入賞している。

▽斉藤親子（柔道） 父の仁は84年ロサンゼルス、88年ソウル大会の95キロ超級でいずれも金。息子の立は24年パリ大会混合団体で銀メダルを獲得した。