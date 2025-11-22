吉田優利、オフショットを披露！2万超の「いいね！」 が殺到

女子プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。貴重なプライベートショットを披露しました。

レモンサワーにひつまぶし、日本でのオフショットを公開

吉田プロは「Hello Autumn（秋こんにちは）」と書き出し、「practice, pilates, workout, beauty and meet my bestie（練習、ピラティス、ワークアウト、美容ケア、そして親友に会う日）」と綴り、日本でのオフの様子を投稿しました。

写真を見ると、白いシャツの上にあざやかな紫色のセーターを重ね着し、黒のミニスカート、足元は白いくつ下に白いスニーカーを合わせたファッションで街を歩く姿やジムでのトレーニングの合間を写した自撮りやパッティング練習に励む動画などを公開しています。

また「かわいいもの、キレイなもの、流行りのもの、全部大好きだけど、結局安くて美味しくていっぱい食べられる物に戻る（全く宣伝する気ではないです）」とつづり、檸檬サワーを飲む姿や、ひつまぶしを食べようとする姿なども披露しています。

よく食べ、よく動く。健康的な吉田プロの投稿に2万件を超える「いいね！」が寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ吉田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

