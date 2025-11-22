Âç¤ÎÎ¤¤ÏºÇ¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¯¤â¸«¤¨¤ë¤±¤ÉÀè¤ËÀª¤¤¤è¤¯Á°¤Ë½Ð¤¿¡¡ÆâÍÆÅª¤Ë´°¾¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¡ÉðÂ¢Àî¿ÆÊý¤¬É¾²Á
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£±£³ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£±Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤È¤Î£²ÇÔÂÐ·è¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÉ¨¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤È¡¢Áê¼ê¤¬ÅÚÉ¶¤ò³ä¤ë¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏºÝ¤É¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª¸À¤¤¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²£¹ËË¾ºÎ¶¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£²ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Î¾²£¹Ë¤¬»Ä¤ê£²Æü¤Ç¼ó°Ì¤òÊÂÁö¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï¡¢Í£°ì£³ÇÔ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤ò´Þ¤à£³¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤Ç¸µ²£¹ËÉðÂ¢´Ý¤ÎÉðÂ¢Àî¿ÆÊý¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï´°¾¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï±¦»Í¤Ä¤¬¤Ã¤×¤ê¤Ç¶»¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤è¤êÂÎ¤ÎÂç¤¤¤¶×ºùÁê¼ê¤Ë¤º¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£±¦¤Î²¼¼ê¤Ï¿¼¤¤¤·¡¢º¸¾å¼ê¤âÀõ¤á¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¡¢±¦¤Î²¼¼êÅê¤²¤ÇÊø¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÅê¤²¤À¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤¬¸ú¤¤¤¿¡£µÕ¤ËÆ°¤«¤º¤Ë¶¯°ú¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎÀª¤ò°¤¯¤¹¤ë¤«¤é¤Ê¡£
¡¡·ë¤Ó¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ÏºÇ¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¯¤â¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÅö¤¿¤ê¾¡¤Ã¤Æ±¦¤òº¹¤·¤ÆÀè¤ËÀª¤¤¤è¤¯Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï´°¾¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤â¤Ã¤È¶¯¤¯Åö¤¿¤é¤Ê¤¤ã¡£º¸¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÅê¤²¤À¤«¤é·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È£²Æü¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡£°ÂÀÄ¶Ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤è¡£