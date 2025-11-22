「大相撲九州場所・１３日目」（２１日、福岡国際センター）

横綱大の里が新関脇安青錦との２敗対決を寄り切りで制した。自身の膝が付くのと、相手が土俵を割る勝敗を分けるタイミングは際どかったが、物言いはつかなかった。横綱豊昇龍は大関琴桜を寄り切って２敗を守った。両横綱が残り２日で首位を並走する。優勝争いは、唯一３敗の安青錦を含む３人に絞られた。

大の里には手応えがあった。「体を寄せたので前に出ていった。勝ちの自信は少しあった」。微妙なタイミングを意に介さず、再び安青錦の壁となった。

立ち合いはもろ手で突き放し「うまく入れた」と右をのぞかせて一気に前に出た。左上手を許して投げを打たれるも、構わず前に。自身の左膝が、相手の両足が土俵外に着地するより、早く付いたように見えた。軍配は大の里。物言いはつかず、小さなどよめきが起こった。

過去２度の対戦は、馬力で圧倒して完勝。この日は仕切りで先に手をつかれ、左上手で投げを打たれたが「相手も考えてきている。しっかり対応できた」と冷静に語った。

高田川審判長（元関脇安芸乃島）は、物言いを「つけようがない。もう飛んでいるし、吹っ飛ばしている。きわどいと思わない」と断言。「大の里は安青錦がしぶとい力士だと認めているから、一気に勝負している。普通なら見て大事に取る」と評価した。安青錦も取組後は敗戦を認めた。

１１日目。足を滑らせ隆の勝に引き落とされて連敗したが、支度部屋ではいつになく穏やかな表情だった。この日に「２回負けているので、欲を出さず今日の一番に集中した」と話したように、苦境を前向きに吹っ切った。

二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は弟子への助言を問われ「勝つこと」とシンプルに言及。豊昇龍と並ぶ賜杯争いは残り２日。和製力士では１９９６年の貴乃花以来、２９年ぶり年４度の優勝を狙う大の里。師匠に呼応するように「しっかり集中したい」とシンプルに意気込んだ。