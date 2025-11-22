休館中の水族館の裏側です。香川県高松市の新屋島水族館は、再来年春の完成を目指して、リニューアル工事が行われています。いま、動物たちは？そして飼育員の日常とは？密着しました。

【写真を見る】【新屋島水族館】休館中の動物たちは？飼育員たちの日常は？「動物の調子や機嫌を優先できる」1年半後リニューアルオープンへ【香川】

休館中も動物たちの世話は変わらず

4月に休館して、半年がたちました。アザラシが、水族館の工事を見守っています。



「新しい建物の形が少しずつ見えてきました」

「忙しさは変わらない」

（櫻井俊行館長）

「解体も終わってその後の工事も進んでいる状況で、順調にリニューアルオープンに向けて動いています。屋島の上は営業していないので、客がいない半面、できることが増えているので、（以前と）忙しさは変わらないです」

休館中も多くの動物が屋島に残っているため、毎日の世話が欠かせません。朝一番、飼育員の遠藤さんがえさの準備にとりかかりました。

1日に用意する魚の量は約60キロ。何十頭もいる動物それぞれが食べやすい大きさに捌きます。

高齢アザラシのエサは？

（飼育員 遠藤聖奈さん）

「いま高齢アザラシのごはんをつくっています。丸々あげてしまうと消化が追いつかなくて、吐いてしまうので、小さく切ってあげています。毎朝この作業をしています」

えさやりや飼育小屋の清掃に、工事現場を通り抜けて向かうのが当たり前になりました。変わらない忙しさに加えて、考えないといけないことがあります。

走りながらリニューアル後の展示を考えて

「（魚は）何を入れるか決めた？リストアップはしているでしょ」

「今作っていて、まだどうしようかなと」



新しくどんな魚を入れるのか、どのように水槽を配置するのか、話は尽きません。

リニューアル後どうなる？

リニューアル後の新屋島水族館は、展示の規模がこれまでより大きくなります。

目玉のひとつ、直径16メートルもある「回遊型水槽」は、いまだかつてない挑戦です。

（飼育員 三浦宏祐さん）

「ここだけでとんでもない量、（以前の）2倍～3倍、生態数も桁が変わるぐらい増やさないと展示が成り立たない」

休館中だからこそ、できること

（飼育員 竹村一儀さん）

「これからイルカのご飯の時間です。遊びながら健康チェックに必要なトレーニングをして、ご飯をあげます。

客がいないのでイルカの都合に100%合わせてできるのがいままでなかったのでよかったと思います」

大きく変わったのは、動物との接し方です。接客やイベントがないぶん、動物の調子や機嫌を優先できるようになりました。

すると、飼育員の心にもゆとりが。休憩時間に何気ない会話が増えたといいます。それぞれが、「どう過ごすのか」「何ができるのか」、思いを巡らせています。

（飼育員 遠藤聖奈さん）

「リニューアル後、開館したらこんなイベントができるのではとかを考えたりします」

（飼育員 竹村一儀さん）

「これから先もっと大きな工事になってきたら、粉塵が飛ぶから動物が大丈夫かなとか、もっと大きな音が鳴るけど大丈夫かなとか、リニューアルに向けて楽しみという気持ちはあるけど、それまでの過程の中で不安や心配な事がたくさんある」

これからもみなさんに親しまれる水族館に

休館前には、フンボルトペンギンたちの大がかりな引っ越し作業もありました。

屋島山上から向かったのは、高松市中央卸売市場の旧青果棟です。

5月にオープンした市場水族館は、一部の動物たちの、”仮住まい”です。飼育員は山の上と市場を行ったり来たり、交互に働いています。

手作りの展示に試行錯誤した甲斐あって、すっかり人気のスポットに。生き物とのふれあいが、たくさんの笑顔を生んでいます。

（来場者）

「いろいろな生き物がいて楽しい」

「（動物の）しぐさがかわいい」

新しい施設の完成がいまから待ち遠しい、といった声も聞かれました。



（記者）

「新屋島水族館がリニューアルしたら行きたい？」

（来場者）

「行きたいです。イルカを見たいです」

「身近な水族館だったので、楽しみにしています」

「今まで以上にわくわくできるものがあればいいなと、孫を連れていきたい」

リニューアルオープンは1年半後

長年、地域に愛されてきた水族館です。櫻井館長も屋島が再びにぎわう日を心待ちにしています。

（櫻井俊行館長）

「屋島の上にまた人がたくさん戻ってきて、盛り上がってくれたらと思います。そのあたりが楽しみです。これからもみなさんに親しまれる水族館として続けていきたい」

生まれ変わって、どんな驚きと感動に出会えるのか。新屋島水族館、1年半後のリニューアルオープンへ、期待が膨らみます。