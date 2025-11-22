阪神の村上頌樹投手（２７）が４年連続でヤクルトの青柳晃洋投手（３１）と自主トレを行うことが２１日、分かった。２３年１月から静岡県内での“チーム青柳”に参加し、同年に１０勝を挙げ、ＭＶＰ＆新人王のダブル受賞。ユニホームは変わっても、活躍の原点とも言える場所での自主トレを選んだ。

迷いはなかった。すでに青柳にも連絡済み。「最初に良くなったというきっかけもあるんで、そのままですね」。来年１月に師匠と再タッグを結成。「そのままやりたいなと思ってた」と自身の意思で決断した。

２３年から始め、来年で４年連続４度目。村上はここ３年で３１勝と虎のエースの名にふさわしい投手へ成長した。青柳は今季から海を渡り、米大リーグに挑戦。シーズン途中に日本復帰を決め、ヤクルトへ移籍となったが、師弟関係は変わらない。

「（米国で）どういうことを経験できたのかは知りたい。いろいろ話をしながら、聞けたらなと思いますね」

未知の経験を伝え聞くことで、自身の進化にもつながると考える。「いろんな経験をされてると思うので、それを聞いて自分に生かしたい」。村上のプロ６年目は、飛躍の原点からスタートさせる。