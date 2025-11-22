阪神は２１日、６選手の来季の新背番号を発表した。西武から戦力外通告を受け、１５日に契約した元山飛優内野手（２６）は「００」。島本との交換トレードで日本ハムから加入の伏見寅威捕手（３５）は「１７」となった。中野拓夢内野手（２９）は「５１」から「７」、大竹耕太郎投手（３０）は「４９」から「２１」、工藤泰成投手（２４）は「２４」から「４９」、早川太貴投手（２５）は「３１」から「５１」に変更された。

２年目の来季から背番号が「３１」から「５１」へ変更になる早川は、前任者の中野に続く活躍を誓った。

「中野さんが活躍されて、いい番号になって僕がつけさせてもらう。僕もしっかり活躍して、タイガースに貢献できたらなと思います」

５１番といえば、球界ではすぐにイチローが頭に浮かぶ。阪神で２００２〜１１年までは桜井広大、１２〜２０年までは伊藤隼太と期待の野手がつけてきた。さらにさかのぼると、１９７１〜７８年に古沢憲司が背負っていた。

右腕の古沢は背番号が「２５」から「５１」と大きくなった７１年に１２勝で自身初の２桁勝利。７４年に１５勝をマークするなど、背番号５１で４度の２桁勝利を記録した。早川も「３１」からのジャンプアップとなったが、どちらも球団から期待を込められた番号になる。

「３１番の時も掛布さんがつけられたもので、すごい期待していただいている」

２０日のサンテレビゴルフは人生初ラウンドでスコア１２８。この日のタイガース杯は１５１もたたいてしまった。ゴルフの数字ではなく、新たな背番号で野球の成績を伸ばす。