¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¡Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤¿¡ªÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¡À¶¸¶²ÌÌí¡õ°ËÆ£º»è½¤Ë¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶ÉÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢£²£°£²£·Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö½ä¤ë¡Ê¤Þ¤ï¤ë¡Ë¥¹¥ï¥ó¡×¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê£´£¹¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏÇÐÍ¥¡¦¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤ß¤µ¤È¡á£²£¹¡Ë¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¡£¸½Ìò¤Î·Ý¿Í¤¬Ä«¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¤È¿ÛË¬¸Ð¼þÊÕ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Í¶õ¤Î³¹¡ÖÄ¹Ìî¸©º´ÏÂ»Ô¡×¤¬¼ç¤ÊÉñÂæ¡£¿¹ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡¢À¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë·Ù»¡´±¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Îø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤¿ÂçÌò¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Í»ß¤á¤¿¡£Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÌä¤ï¤ì¤¿¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¾Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡Ö£±£°Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É½ñÎà¤ÇÍî¤Á¤Æ¡Ä¡£¤´±ï¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÈ´¤Æ¤¡£²ñ¸«¤Î£±£°Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¡Ä¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤«¡£³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤º¡¢³Ü´ØÀá¾É¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥é¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÈ´¤Æ¤¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤âºÍÇ½¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ©ºîÅý³ç¤Î·¬Ìî»á¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÎÌò¤â¡¢¤É¤ì°ì¤ÄÆ±¤¸Êª¤¬¤Ê¤¯±é¤¸Ê¬¤±¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢µÓËÜ¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤â¡ÖËÜ¿Í¤Ï¸¬Â½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬°µÅÝÅª¤ÊºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Ìò¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬Æ´¤ì¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¶¸¶²ÌÌí¤Á¤ã¤ó¡¢°ËÆ£º»è½¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±À¤Âå¤Ç¼ç±é¤È¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âº·É¤ÈÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶¯¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡þ¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤ß¤µ¤È¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£¹·î£±£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡££²£°£±£¹£¸·îÇÛ¿®³«»Ï¤Î£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·ÃÈþ¡Ê¤Î¤Á¤Î¹õÌÚ¹á¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£Æ±Ç¯£±£°·î¤ËÂè£²£´²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥¢¥¸¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¢¥ï¡¼¥ÉºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££²£³Ç¯£µ·îÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é½é¼ç±é¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï£²£±Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡¢£²£´Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ËÂ³¤£³ºîÌÜ¤Î½Ð±é¡£¿ÈÄ¹£±£¶£³¥»¥ó¥Á¡£ÆÃµ»¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡£