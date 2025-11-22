【ネコ漫画】飼い主の顔をガン見する愛猫!?実は「おやつが食べたい」猫の気持ちに8万いいねの大反響！
【漫画を読む】飼い主の顔を近くでガン見する猫だが…!?
先日、『梨が欲しい？』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.1万人(2025年11月17日現在)、今回紹介する漫画も8万いいね(2025年11月17日現在)を超える人気漫画家だ。
フータが先輩から梨をもらったので、さっそく皮をむいてみた。ピーちゃんとフータがおいしそうに梨を食べている姿を、そばでじっと見ているキュルガ。
フータは小さくちぎった梨をキュルガにあげるが、キュルガはプイッと横を向いて食べようとしない…。
あげようとした梨をフータが食べると、キュルガはフータに顔を思い切り近づけてガン見するではないか!?その後猫用のおやつもらって、おいしそうに食べるキュルガであった。
梨が欲しかったのではなく、飼い主のおやつタイムに参加したかったキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「仲間はずれは嫌なキュルちゃん」「かわいいねぇ」などの共感コメントが多数寄せられている。
