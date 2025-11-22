６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。

巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）にとって長嶋茂雄さんとは―。尊敬と感謝を込めて「スター」と３文字で表現した。場内で放映された足跡を振り返る特別映像を目に焼きつけ、「長嶋さんの功績、我々に残してくれたものは本当に大きなもの。最後にこの東京ドームでお別れの会を開いていただき、私もそこに出席できた。非常に感激しております」と感謝を込めて献花した。

ミスターに憧れていた少年時代は背番号「３」をつけたこともあった。長嶋監督の退任直後の８０年ドラフトで、新監督の藤田監督に１位競合した４球団による抽選で引き当てられて巨人に入団。長嶋さんと同じ「４番・三塁」で伝統を継承した。９３年に復帰した長嶋監督の下で３年間プレーし、通算３８２本塁打で９５年に現役引退した。

９９年からは長嶋監督の下でコーチとして帝王学を学び、０２年から監督を継承。通算１７年間で球団最多１２９１勝を積み上げた。「とにかく格好良かったというね。それとベストを尽くした。ベストを尽くすという言葉の大きさを教えてくれた恩師の一人ですね」。選手としても監督としても常に手本とする存在だった。

来季から長嶋茂雄賞が新設される。「野球界において大きなことだし、未来永劫（えいごう）長嶋茂雄という名前が残る。大変喜ばしい」と受け止めた。「今日はファンの皆さまも手を合わせることができる、お別れを言えると。まさにミスターが野球人生というものを歩んでこられた徳だろうと。素晴らしい、燦然と僕の中では輝いている」とスターの偉大さをかみしめた。