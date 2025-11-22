◆大相撲九州場所１３日目（２１日・福岡国際センター）

２場所連続優勝を狙う横綱・大の里が関脇・安青錦を寄り切った。２敗同士の対決で横綱の威厳を保ち、ウクライナ出身の新鋭との対戦成績を３戦全勝とした。横綱・豊昇龍も大関・琴桜を寄り切り、２敗を守った。西前頭１４枚目・時疾風は東同５枚目・義ノ富士に寄り切られ４敗に後退。優勝争いは大の里、豊昇龍が２敗で並び、安青錦が１差で追う形となった。

＊ ＊ ＊

抜け出した両横綱。中にはおもしろくない展開というファンがいるかもしれないが、この世界に生きてきた身としては「これが大相撲だ」と、声を大にしたい。圧倒的な力で２敗キープの大の里と豊昇龍。これが番付の重みだ。

大の里はノンストップだった。安青錦に左を取られても足を止めなかった。土俵際は際どい勝負になったものの、安青錦の両足が飛んでいたから物言いは付かない。安青錦は精一杯の相撲。三度目の正直（対戦）も大の里のパワーには及ばない。その差も縮まっていない。

豊昇龍は勝つのに時間がかかっただけ。負ける要素はまったくなかった。実に厳しい相撲だった。１２日目は高安を相手に熱くなりすぎてしまったが、この日は冷静。終盤に横綱が抜け出すのが理想だ。「残り２日は、されど２日」というのが私の持論だが、両横綱が２敗のまま千秋楽決戦を迎える公算は極めて大きい。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）