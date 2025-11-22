６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。

燦々（さんさん）と輝く太陽のように、ミスターは笑っていた。カラフルな花で彩られた祭壇の遺影に、王貞治氏（８５）＝ソフトバンク球団会長＝は「長嶋さん、お元気ですか？」と穏やかな口調で語りかけた。６月８日に行われた告別式以来の“再会”。思い出をかみしめるように、メモなども見ることなく６分以上にわたって言葉を紡いだ。

ともにプレーした１６年間。華麗な守備に勝負強い打撃…。その陰で長嶋さんが人知れず努力してきた姿をずっと見てきた。「私しか知らない部分というのは、私にとっては一番の誇りになってます」。そして、ひまわりとも称された笑顔に王氏もひかれた。「長嶋さんを誰も敵と思わず、ライバルとも思わず、みんなアイドルと思っていたのでは」と回想した。

このほど、「長嶋茂雄賞」が創設された。この賞が次代のスター誕生につながるよう王氏も願っている。「明るい太陽のように我々を照らし続けてくれて、ファンの人も幸せだったと思います。その長嶋さんの思いを継いで、我々は野球界をより幅広く高くして、ファンの人にそれを見せる」。長嶋さんの遺志を継いでいくことが使命だと信じている。

お別れの言葉の最後。王氏が「長嶋茂雄さんは永久です」と呼びかけると、厳かな雰囲気の会場に期せずして拍手が起きた。「我々の心の中では生き続けてくれているので、お別れを言う気持ちはなかったですよ。常に一緒に生きていける存在だと私は長嶋さんを思っているので」。ＯＮ砲もまた、永久に不滅なのだ。（秋本 正己）