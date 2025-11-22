ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５６．４５円付近での推移となっている、本日は戻り売りが優勢となり、一時１５６円台前半まで下落する場面も見られた。前日は１５８円をうかがう展開を見せていたものの、ロング勢も一旦後退しているようだ。ここ数日の急速な上昇に過熱感も高まる中、本邦勢も明日からの３連休を前にロングポジションを軽くしていたのかもしれない。



本日はウィリアムズＮＹ連銀総裁の発言が伝わり、「近いうちに再び利下げを行う余地がある」と述べていた。総裁の発言を受けて、短期金融市場では１２月利下げの確率を７５％まで一気に上昇させている。為替市場もドル安の反応が出ていたが、大きな動きには至っていない。



基本的な雰囲気に変化はない。ＦＲＢの１２月利下げは見送られるとの観測が根強いほか、日銀の年内利上げも見送られるとの観測もある中、日米の金利差縮小は想定よりもペースが遅いと見られている。日銀については、日経新聞が日銀の増（ます）審議委員のインタビューを報じており、「利上げ判断が近づいている。何月かは言えないが、距離感としては近いところにいる」と述べていた。その報道も円の買い戻しを誘発していたようだ。



円キャリー取引の流れに変化はないと思われるが、来週は感謝祭ウィークでもあり、来週にかけてドル円も持ち高調整が出る可能性はありそうだ。



