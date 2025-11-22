聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第７日の２１日、バドミントン女子ダブルスで、矢ケ部紋可（あやか）（ゼンリンデータコム）、真衣（筑紫女学園大）組が金メダルを獲得した。

男子ダブルスの森本悠生（北海道・北海高）、永石泰寛（特別養護老人ホーム清水園）組は２位。

◇

バドミントンは男女ダブルスの決勝などが行われ、女子ダブルスで矢ケ部紋可、真衣の姉妹ペアが優勝した。決勝で中国ペアを２―０で破った。男子ダブルスは森本、永石組が銀メダル。沼倉昌明（トレンドマイクロ）、太田歩（ジェイエア）組は３位決定戦で敗れた。

前回棄権、無念晴らす

金メダルが決まった瞬間、姉の紋可と妹の真衣が喜びを分かち合うハイタッチは力強かった。前回大会は女子ダブルスの準決勝を棄権。日本選手団で新型コロナウイルス感染が確認され、選手団全体で感染拡大防止で出場辞退を決めたためだった。２人の手には、当時の悔しさを晴らす思いもこもっていた。

リベンジはダブルスにかかっていた。前回大会ではシングルスでも準決勝以降を戦えなかった真衣は今大会、準々決勝で敗退。紋可も決勝トーナメント初戦で敗れており、「２人でやり抜こう」（真衣）と覚悟を決めていた。

中国ペアとの決勝、真衣はスマッシュの連続で何度も得点を奪った。試合中に見せる笑顔の理由を問われた紋可が「真衣がスマッシュをよく決めるのがうれしくて、自然とそうなった」と答えるほど頼りになる攻撃力を見せた。

紋可は巧みなショットが光り、試合中には時折、真衣を手話で激励した。「私がミスをしても『大丈夫だよ』と明るくサポートしてくれた。すぐに切り替えられた」と真衣。２３歳の姉は精神面で２歳年下の妹を支えていた。

昨年から別々の拠点で練習をしているが、一緒に生活していたときよりもコミュニケーションが「深くなった」と紋可。今大会は５試合で１ゲームも失わずに制覇。姉妹の力が合わされば怖いものはなかった。（松本慎平）

森本・永石組「２位悔しい」…男子複

森本、永石組は決勝で、相手の身長を生かした角度のある攻撃に押され、ストレートで敗れた。北海道と佐賀が拠点の２０歳差ペアは試合中、作戦を綿密に確認し、プレーが途切れるごとにタッチをして息を合わせた。森本は「お互いを信じて、コミュニケーションを取れたのがよかった」。永石は「２位は悔しい。また２人で相談して、（次は）金メダルを取りたい」と雪辱を誓った。