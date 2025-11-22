聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第７日の２１日、バドミントン女子ダブルスで、矢ケ部紋可（ゼンリンデータコム）、真衣（筑紫女学園大）組が金メダルを獲得した。

◇

レスリングは男子グレコローマンが行われ、１３０キロ級の曽我部健（日亜化学工業）は準決勝で敗れ、２２日の３位決定戦に回った。６０キロ級の渡辺健太（若松社寺）、６７キロ級の久米田忠裕（天理大）、７７キロ級の船川真央（ミライト・ワン）、８７キロ級の三浦桂吾（日本スポーツ振興センター）はいずれも初戦で敗れた。

４１歳、強国の誇り

日本勢の４選手が次々に敗れた中、最後に登場した４１歳の曽我部は「俺が勝たなきゃという思いが強かった」と言う。レスリング強国の誇りを胸に戦った。

初戦の準々決勝。緊張していたというが、グラウンド技で堅実に得点を重ね、テクニカルスペリオリティー勝ちを収めた。「周りの人が面白いような、爆発するような技は出さずに、地味な技でこつこつ勝っていく」とのプラン通りだった。

準決勝はカザフスタンの選手と対戦。終了まで残り３０秒を切ってから逆転を許し、競り負けた。「メダル確定を狙っていた。最後の我慢勝負で負けてしまい、悔しい」と唇をかんだ。

国体（現国民スポーツ大会）や社会人の全日本選手権の優勝経験もある曽我部。引退も考えていた頃にデフリンピックの存在を知り、現役を続行した。「きょうまでモチベーションを高めて頑張ってきてよかった」。フリースタイルとの２冠は逃したが、「まだ３位決定戦がある」と、翌日に向けて気持ちを切り替えていた。（岡花拓也）